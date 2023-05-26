ما هي شروط حصول المطلقة على الدعم السكني بموجب اللائحة التنفيذية 1444-2023

برنامج "سكني" يعد واحدًا من البرامج الحيوية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لتوفير الدعم السكني للمحتاجين، وخاصةً المطلقات، وذلك بشروط محددة قامت بتحديدها وزارة الإسكان السعودية بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية. تم إطلاق البرنامج في عام 2017 بهدف توفير الوحدات السكنية لجميع المواطنين الذين يستوفون الشروط المطلوبة، ورفع نسبة الامتلاك العقاري بين المواطنين في المملكة.

ويمكن للمطلقات الحصول على الدعم السكني من خلال برنامج "سكني" بشرط توفر استيفاء الشروط التي حددتها وزارة الإسكان السعودية، والتي تشمل عددًا من الشروط المحددة لضمان الحصول على الدعم السكني بشكل صحيح. ومن بين هذه الشروط، يتضمن برنامج "سكني" مجموعة من المعايير التي يجب توافرها، مثل:

1- أن تكون المتقدمة للدعم السكني مطلقة.

2- أن تكون المتقدمة للدعم السكني مواطنة سعودية.

3- أن لا تمتلك المتقدمة للدعم السكني وحدة سكنية أخرى.

4- أن يكون دخل المتقدمة للدعم السكني أقل من 14،000 ريال سعودي شهريًا.

5-أن يكون عدد أفراد الأسرة المتقدمة للدعم السكني أقل من 6 أفراد.

6- أن تكون المتقدمة للدعم السكني مسجلة في برنامج "سكني" وتملك حسابًا في تطبيق "سكني".

ويجب على المتقدمة للدعم السكني تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة والتي تشمل شهادة الطلاق وشهادة الزواج وشهادات الدخل والعمل إن وجدت، بالإضافة إلى استيفاء جميع الشروط المحددة من قبل وزارة الإسكان السعودية.

ويعد برنامج "سكني" من أهم البرامج التي تقدمها المملكة العربية السعودية لتحسين ظروف المعيشة للمواطنين، وتوفير السكن المناسب للفئات الأكثر احتياجًا، وخاصةً المطلقات. ويأتي هذا البرنامج ضمن الجهود الحكومية في توفير مساكن ملائمة للمواطنين، وتحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية في المملكة.

ويتميز برنامج "سكني" بأنه يوفر للمتقدمين الدعم الكامل للحصول على وحدة سكنية تلبي احتياجاتهم، وبقيمة مادية تصل إلى 500،000 ريال سعودي، وذلك بشروط معينة وفقًا لمتطلبات البرنامج. ويعد هذا الدعم السكني فرصة مهمة للمطلقات لتحقيق حلم الحصول على وحدة سكنية مناسبة، وتحسين ظروف المعيشة لهن ولأسرهن. ويمكن للمتقدمات للحصول على الدعم السكني من خلال برنامج "سكني" تقديم طلباتهن من خلال الموقع الرسمي للبرنامج أو تطبيق "سكني"، وبعد دراسة الطلبات واستيفاء الشروط المطلوبة، يتم صرف الدعم السكني للمتقدمات المستحقات له.

شروط حصول المطلقة على الدعم السكني 1444

وزارة الإسكان حددت مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لكي يحصلون على الدعم السكني للمطلقات وهي:

ضرورة أن تكون سعودية الجنسية ومقيمة داخل أراضي المملكة.

أن تكون هي المُعيل لأبنائها فقط.

ألا يتجاوز عُمر أولادها الذكور عن 25 عام.

لا بد أن يمضي عامين على الطلاق وألا تكون تمتلك سكن خاص بها.

يجب أن يكون لديها دخل ثابت.

خطوات التسجيل في سكني للمطلقات 2023

لكي تتمكن من الاستفادة بشكل أكبر من برنامج سكني لا بد من التسجيل للحصول على الدعم وذلك عبر الآتي:

سجل دخول عبر الموقع الرسمي لوزارة الإسكان.

أنتقل بعد ذلك لرابط سكني ثم أكتب البيانات.

انتظر حتى يتم إرسال رسالة عبر جوالك ثم تحقق من الرمز المرئي.

قم بفتح الرابط الخاص بالتطبيق ثم إرفق كافة المستندات المطلوبة.

أنقر على خانة التسجيل واتتظر حتى يتم الرد عليك بالقبول أو الرفض.

الأوراق المطلوبة للتقديم في سكني

وزارة الإسكان حددت المستندات المطلوبة للحصول على الدعم السكني وهي:

صورة من السجل المدني الخاصة بأسرة الشخص المتقدم.

صورة من الدخل الشهري وصورة من الإقرار بعائلة الشخص المتقدم.

إذا كان يتيم فلا بد من تقديم شهادة الوفاة.

طرق التواصل خدمة عملاء سكني

تستطيع التواصل مع خدمة عملاء سكني للحصول على رد على جميع التساؤلات والاستفسارات وهي:

يُمكنك التواصل عبر رقم الهاتف المخصصة لخدمة العملاء وهو 966114569999+، 199099.

تواصل عبر البريد الإلكتروني أو عبر الدعم الفني للشكاوى والاستفسارات.

كم مبلغ الدعم السكني

يتساءل كافة الأشخاص عن كم مبلغ الدعم السكني الذي يُقدم البرنامج ولكن وفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل الجهة المختصة إن تحديد قيمة الدعم تختلف من مستفيد لآخر وعلى حسب عدد أفرادها وتُحسب بناءً على عدة معايير.