تعرف علي أسباب إيقاف معاش التقاعد المدني والعسكري عبر المؤسسة العامة للتقاعد

أوضحت الهيئة العامة للتقاعد أنَّ هناك عددًا من الحالات التي تؤدي إلى توقف صرف معاش التقاعد وإلغاء حقوق المستفيدين، وذلك وفقًا لنظام مؤسسة التقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية. وقد أدَّت إضافة تعديلات جديدة إلى النظام إلى تشديد الإجراءات المتعلقة بتوقف المعاش التقاعدي، وتحديد الأسباب التي تؤدي إليه.

وعلى الرغم من اهتمام الحكومة السعودية بفئة المتقاعدين، الذين قدَّموا خدمات جليلة للمملكة في القطاعين المدني والعسكري، إلا أنَّ هناك توجيهات صارمة صدرت عن مؤسسة التقاعد بشأن وقف صرف معاش التقاعد لبعض الفئات في شهر مايو، وذلك لعدة أسباب منها عدم تحديث بيانات المتقاعدين وعدم إجراء المراجعات اللازمة، وعدم الالتزام بالإجراءات المتعلقة بالتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص المؤسسة على ضمان تحقيق العدالة والشفافية في صرف المعاشات التقاعدية، والحفاظ على استقرار النظام التقاعدي وتمويله بشكل سليم.

ويجدر الذكر أنَّ الحكومة السعودية تعمل باستمرار على تحسين برامج التقاعد وتطويرها، وتقديم الدعم اللازم للمتقاعدين وتسهيل الإجراءات المتعلقة بصرف المعاشات التقاعدية، وتسعى الحكومة أيضًا إلى توفير بيئة عمل مناسبة للموظفين، وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية، وذلك بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وفي هذا السياق، تدعو المؤسسة الجميع إلى التزام الإجراءات المتعلقة بالتقاعد والتأمينات الاجتماعية وإجراء المراجعات اللازمة بانتظام، وتحديث بياناتهم بشكل دوري، والالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، وذلك لضمان استمرارية صرف المعاش التقاعدي وحفاظًا على حقوق المتقاعدين، وتشدد المؤسسة على أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح، وتوعية المتقاعدين بحقوقهم وواجباتهم، وتوفير الدعم اللازم لهم للتأكد من استمرارية صرف المعاش التقاعدي بشكل مستمر ومنتظم.

أسباب إيقاف معاش التقاعد

حددت المؤسسة العامة للتقاعد عدة فئات غير مؤهلين للحصول على راتب التقاعد هذا الشهر وذلك لأسباب معينة تتمثل في الآتي:

عندما ينتهي المرض الصحي للمستفيد، فيتم إيقاف المعاش.

إذا بلغ أحد الأبناء سن 21 يتم إيقاف المعاش ما لم يثبت أنه يواصل الدراسة.

في حال تعيين أحد الأفراد المستحقين في وظيفة حكومية.

يتوقف المعاش على الفور في حالة وفاة المستفيد.

زواج شخص من الأشخاص المستحقين للمعاش وهذه الحالة من أهم حالات وقف معاش التقاعد.

إذا تجاوز عمر الفرد الذي يدرس 26 سنة.

خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد

تولي مؤسسة التأمينات الاجتماعية اهتمامًا كبيرًا بصرف رواتب التقاعد للمتقاعدين العسكريين والمدنيين في المملكة، وتحرص على الإيداع والصرف في يوم محدد ثابت وهو اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي.

وتسعى المؤسسة إلى تسهيل عملية حساب راتب التقاعد للمستفيدين، حيث توفر حاسبة تقديرية إلكترونية تقوم بحساب الراتب المخصص لكل متقاعد بناء على البيانات المسجلة في النظام، ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمؤسسة التقاعد.

من خلال الصفحة الرئيسية، انقر فوق الاستعلام عن المستحقات التأمينية.

ثم حدد الاستعلام عن طريق رقم الهوية.

يرجى تقديم رقم الهوية ورمز التحقق.

أخيرا اضغط على “استعلام”.

سلم رواتب المتقاعدين

ما يلي قيمة الراتب الذي يتلقاه كل مستفيد من نظام التقاعد في المملكة: