موعد صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة قبل عيد الأضحى

يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة قيمة الزيادة المتوقعة في معاشات شهر يوليو ومرتبات العاملين في الدولة، وذلك على خلفية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق زيادة في المعاشات والمرتبات في مارس 2023. وفي إطار هذا القرار، اتخذت الحكومة قرارًا هامًا وملحًا في شهر أبريل 2023.

زيادة المعاشات

تم الإعلان عن زيادة معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين، وذلك بتكلفة سنوية تقدر بنحو 55 مليار جنيه، كما تم زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 50% للعاملين في القطاع الحكومي والخاص، وتبلغ تكلفتها السنوية نحو 10 مليارات جنيه.

وتضمّنت قرارات الرئيس تحقيق زيادة في المعاشات للمستحقين والمستفيدين منها بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من أبريل 2023، كما تم رفع حد الإعفاء الضريبي للدخل السنوي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويًا، وذلك اعتبارًا من الأول من أبريل 2023.

هل تم تبكير موعد صرف معاشات يوليو؟

تعد معاشات شهر يوليو من الرواتب المتداولة التي يتم صرفها في اليوم الأول من الشهر المقبل. وتتم عملية وضع الأموال المخصصة للمعاشات في الأماكن المحددة لعملية الصرف خلال الفترة من الأول حتى السابع من الشهر. ويتم صرف المعاش عن طريق بطاقة ميزة، أو من خلال صرف المعاش عن طريق الحساب الجاري.

يمكن صرف المعاش عن طريق محفظة المحمول بجانب صرفه عن طريق بطاقة الميزة أو الحساب الجاري، ولكن لم يتم الإعلان الرسمي عن هذا الأمر حتى الآن، وتم تبكير صرف مرتبات شهر يونيو بسبب عيد الأضحى، وسيتم إعلام الجمهور في حالة حدوث أي تغيير في مواعيد الصرف.