رابط موقع نتائج التعليم الأساسي للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

تسود حالة من الترقب والقلق بين طلاب صفوف النقل بعد انتهاء العديد منهم في جميع المحافظات من اختبارات الفصل الدراسي الثاني. وعلى الرغم من انتهاء الاختبارات، فإن عمليات التصحيح لا تزال قيد العمل وجارية في جميع مراكز الكنترول بالإدارات التعليمية. وأكدت وزارة التربية والتعليم أن جميع نتائج صفوف النقل ستكون متاحة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، بدءًا من الصف الرابع حتى الثاني الاعدادي، ولذلك، إذا كنت طالبًا في هذه المرحلة، فتابع معنا لمعرفة كيفية الحصول على النتيجة.

نتائج التعليم الأساسي الفصل الدراسي الثاني 2023

أعلنت العديد من مديريات التعليم بأنها قد بدأت في تصحيح أوراق الامتحانات لصفوف النقل، وخاصة الصف الرابع والخامس الابتدائي، وأنها أصبحت متاحة بالفعل عبر بوابة التعليم الأساسي ، وانطلقت الامتحانات بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، بداية من 6 مايو الماضي، وتم عقد الاختبارات وفقًا للموعد الزمني المحدد لكل صف دراسي.

أكدت الإدارات التعليمية على ظهور نتيجة الصفوف النقل لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية في جميع المحافظات. وبالنسبة لطلاب محافظة القاهرة، فقد أكد وكيل أول الوزارة أن نتائج صفوف النقل ستكون متاحة عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة فور اعتمادها رسميًا.

رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي للمرحلة الابتدائية والاعدادية

يتساءل جميع طلاب صفوف النقل من الصف الرابع حتى الثاني الاعدادي عن طريقة الحصول على النتيجة من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي، وهذا ما نذكره خلال السطور التالية: