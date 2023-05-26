غدا افتتاح معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي بالدقى

الاقتصاد
بوابة الفجر

قام د علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة  يتفقد معرض زهور الربيع قبل ساعات من الافتتاح للاطمئنان على جاهزية المعرض والترتيبات النهائية للافتتاح.


وقال إن عدد المشاركين أكثر من 200 عارضا من منتجى نباتات الزينة والزهور والبساتين والأشجار والصبارات ومستلزمات الإنتاج والحدائق، بالإضافة إلى منافذ بيع السلع الغذائية ومعرض خير مزارعنا لاهالينا.

وأوضح عزوز، أن المعرض يقام تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ويشارك فى افتتاحه صباح غدا بعض الوزراء والمحافظين والسفراء العرب والأجانب بالقاهرة مشيرا إلى أن المعرض مفتوح للجمهور يوميا من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء ولمدة شهر بالمتحف الزراعي بالدقى

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