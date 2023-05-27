أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم.. الذهب يعاود بريقه من جديد

سجلت اسعار الذهب في مصر استقرار بداية تعاملات اليوم السبت بعدما قفزت اسعار الذهب بشكل مفاجئ في التعاملات المسائية أمس الجمعة متاثرة بصعود سعر الأوقية الذهب عالميا،

أسعار الذهب في مصر اليوم:

سعر الذهب عيار 24 سجل 2697 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 سجل 2360 جنيها للجرام

سعر الذهب عيار 18 سجل 2022 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب سجل 18880 جنيها للجرام.

سعر الدولار الان في مصر:

ستقرت اسعار الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم السبت 27 مايو 2023، مسجلة في البنك المركزي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع/ وسط توقعات من بنك ستاندرد تشارترد، ببلوغه مستويات 38 جنيها لجذب تدفقات نقدية جديدة.

أسعار الدولار مقابل الجنيه بداية تعاملات اليوم:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.