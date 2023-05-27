الآن (بالاسم ورقم الجلوس) رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات عبر بوابة الفجر
الآن (بالاسم ورقم الجلوس) رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات عبر بوابة الفجر
ينتظر عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023 في مختلف المحافظات، حيث انتهت امتحانات الفصل الدراسي الثاني رسميًا يوم أمس الخميس الموافق 25-5-2023 في جميع أنحاء الجمهورية.
موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023
من المتوقع أن تتم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2023 في كل محافظة على حدة فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة.
طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023
في الفقرات التالية، يعرض موقع "بوابة الفجر" روابط الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2023 في جميع المحافظات، وستتمكن من الحصول عليها عند ظهورها بمجرد النشر على الموقع.
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 القاهرة
تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي من هنا.
نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2023 بمحافظة الجيزة
تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الجيزة من خلال رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة من هنا.
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني محافظة القليوبية
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني محافظة البحيرة
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني بمحافظة الإسكندرية
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني محافظة الإسكندرية
نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2023
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني كفر الشيخ
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني محافظة أسوان
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني بمحافظه أسوان
نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني بمحافظة أسيوط
نتيجه الشهاده الاعداديه 2023 بورسعيد
كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بنسبة نجاح 84.3%، ويتم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة بورسعيد من هنا.
نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023
حددت وزارة التربية والتعليم توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بنحو:
يتكون المجموع الكلي من 280 درجة يتم تقسيمها بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي، وتكون درجة النجاح في نهاية العام من 140 درجة على الأقل بنسبة 50%، وتوزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023- إجمالي نهاية العام، كالآتي:
|درجات اللغة العربية بـ نتيجة الشهادة الإعدادية 2023
|80 درجة
|درجات اللغة الإنجليزية بـ نتيجة الشهادة الإعدادية 2023
|60 درجة
|درجات الدراسات الاجتماعية بـ نتيجة الشهادة الإعدادية 2023
|40 درجة
|درجات الرياضيات بـ نتيجة الشهادة الإعدادية 2023
|60 درجة
|درجات العلوم بـ نتيجة الشهادة الإعدادية 2023
|40 درجة
|المجموع الكلي لـ نتيجة الشهادة الإعدادية 2023
|280 درجة
وتشمل المواد التي لا تضاف للمجموع ضمن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني:
التربية الدينية بـ40 درجة.
التربية الفنية بـ20 درجة.
الحاسب الآلي بـ20 درجة.