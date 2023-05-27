الآن (بالاسم ورقم الجلوس) رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات عبر بوابة الفجر

الآن (بالاسم ورقم الجلوس) رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات عبر بوابة الفجر

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

ينتظر عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023 في مختلف المحافظات، حيث انتهت امتحانات الفصل الدراسي الثاني رسميًا يوم أمس الخميس الموافق 25-5-2023 في جميع أنحاء الجمهورية.

موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023

من المتوقع أن تتم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2023 في كل محافظة على حدة فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

في الفقرات التالية، يعرض موقع "بوابة الفجر" روابط الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2023 في جميع المحافظات، وستتمكن من الحصول عليها عند ظهورها بمجرد النشر على الموقع.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 القاهرة

تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي من هنا.

نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2023 بمحافظة الجيزة

تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الجيزة من خلال رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة من هنا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني محافظة القليوبية

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني محافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني بمحافظة الإسكندرية

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني محافظة الإسكندرية

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2023

- نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني محافظة أسوان

- نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني بمحافظه أسوان

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط

- نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني بمحافظة أسيوط

نتيجه الشهاده الاعداديه 2023 بورسعيد

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بنسبة نجاح 84.3%، ويتم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة بورسعيد من هنا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023

حددت وزارة التربية والتعليم توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بنحو:

يتكون المجموع الكلي من 280 درجة يتم تقسيمها بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي، وتكون درجة النجاح في نهاية العام من 140 درجة على الأقل بنسبة 50%، وتوزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023- إجمالي نهاية العام، كالآتي:

درجات اللغة العربية بـ نتيجة الشهادة الإعدادية 202380 درجة
درجات اللغة الإنجليزية بـ نتيجة الشهادة الإعدادية 202360 درجة
درجات الدراسات الاجتماعية بـ نتيجة الشهادة الإعدادية 202340 درجة
درجات الرياضيات بـ نتيجة الشهادة الإعدادية 202360 درجة
درجات العلوم بـ نتيجة الشهادة الإعدادية 202340 درجة
المجموع الكلي لـ نتيجة الشهادة الإعدادية 2023280 درجة

وتشمل المواد التي لا تضاف للمجموع ضمن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني:

التربية الدينية بـ40 درجة.
التربية الفنية بـ20 درجة.
الحاسب الآلي بـ20 درجة.

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