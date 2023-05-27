أسعار الأسماك اليوم السبت 27-5-2023 في الدقهلية

أسعار الأسماك من أعلى الكلمات بحثا علي مختلف المواقع، لذا تقدم بوابة الفجر خدمة لقرائها ومتابعيها بنشر أسعار الأسماك في محافظة الدقهليه، اليوم.

حيث تشهد الأسعار ثباتا في الأسعار بجميع منافذ المحافظة، وجاءت أسعار الأسماك كالتالي:

سعر كيلو سمك البلطي من 50 إلى 80 جنيها

سعر كيلو فيليه البلطى من 55 إلى 80 جنيها

سعر كيلو البياض البلدي 60 جنيها

سعر كيلو الكابوريا من 60 إلى 120 جنيها

سعر كيلو الجمبرى الصغير من 140 إلى 200 جنيها

سعر كيلو الجمبرى الوسط من 150 إلى 210 جنيها

سعر كيلو الجمبرى الجامبو يصل إلى 350 جنيها

سعر كيلو الجمبرى المجمد 120 جنيها

سعر كيلو القراميط 60 جنيها

سعر كيلو البوري من 70 إلى 90 جنيها

سعر كيلو الكاليماري 60 جنيهاا