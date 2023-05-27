مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وماينز بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الألماني

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وماينز بث مباشر الشوط الثاني يلا شوت اليوم في الدوري الألماني ، يتأخر فريق بوروسيا دورتموند أمام ضيفه ماينز بثنائية نظيفة في الشوط الأول من المباراة حاليا في الجولة الرابعة والثلاثين للدوري الألماني لموسم 2022-2023.

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وماينز بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الألماني ، شهدت الجولة الـ 33 من الدوري الألماني لكرة القدم 2022/2023 تغييرًا كبيرًا في سباق المنافسة على اللقب، حيث خسر فريق بايرن ميونيخ بنتيجة 3-1 في مباراته على أرضه أمام لايبزيج، مما أدى إلى صعود بوروسيا دورتموند إلى الصدارة بفوزه على أوجسبورج.

مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وماينز بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الألماني، يتواجه فريق بوروسيا دورتموند مع فريق ماينز اليوم السبت الموافق 27 مايو، في مباراة مهمة تجمع بين الفريقين على ملعب سيجنال أدونا بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الألماني.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد ماينز

ستقام هذا المباراة التي تجمع بين فريق بروسيا دورتموند وماينز، اليوم السبت 27 مايو الجاري 2023، بث مباشر اليوم،وذلك ضمن منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري الالماني لكرة القدم موسم 2023، وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 1:30 مساءً بتوقيت مورتيانيا،2:30 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب،3:30 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان،4:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين واليمن وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين والصومال،5:30 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ترتيب بوروسيا دورتموند وماينز

بوروسيا دورتموند يتصدر جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 70 نقطة، ويفصله نقطتين فقط عن بايرن ميونخ الذي يحتل المركز الثاني.

بالنظر إلى تبقي جولتين فقط من عمر البطولة، يحتاج بوروسيا دورتموند الفوز في مباراته القادمة ضد فريق ماينز لتحقيق لقب الدوري الألماني، بغض النظر عن نتيجة مباراة بايرن ميونخ ضد كولن.

وماينز يحتل المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز في هذه المباراة لتحسين ترتيبه في الدوري الألماني.

كولن يخطط لاستفزاز بايرن ميونخ

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة بيلد الألمانية، يخطط نادي كولن للإعلان عن نتيجة مباراة بوروسيا دورتموند وماينز لجماهيره على شاشة الملعب، خلال مباراتهم الأخيرة ضد بايرن ميونخ، وذلك بهدف إثارة استفزاز الفريق المنافس وإخراجهم من حالة التركيز.

ومن المتوقع أن يحتفل مشجعو كولن الذين يرتبطون بصداقة مع دورتموند، بكل هدف يسجله دورتموند في مباراتهم ضد ماينز، وذلك كما لو كان الهدف مسجلًا لفريق كولن.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وماينز| اضغط هنــــا

مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وماينز بث مباشر

يستعد ملعب سيغنال إيدونا بارك لاستضافة مباراة قوية تجمع بين فريق بوروسيا دورتموند ونظيره فريق ماينز، والتي ستكون متاحة للمشاهدة عبر البث المباشر اليوم ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الألماني لكرة القدم لموسم 2023. سنوفر لكم موعد مباراة بوروسيا دورتموند وماينز بالإضافة إلى القنوات الناقلة التي ستقوم بنقل المباراة واسم المعلق وملعب المباراة.