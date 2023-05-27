الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الفجر

يسرنا أن نوفر لجميع طلاب المرحلة الإعدادية بمحافظة الدقهلية رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2023، وذلك من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الرابط المخصص لهذا الغرض.

تأتي هذه الخطوة بعد أن بحث الكثيرون من الطلاب عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية على الإنترنت خلال الأيام الأخيرة، وفي ظل الأنباء التي تم تداولها حول قرب ظهور النتيجة واعتمادها من قبل المحافظة.

ويسعدنا أن نعلن لجميع طلاب المرحلة الإعداديةبمحافظة الدقهلية، بأن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2023 متاحة الآن عبر الرابط المخصص لهذا الغرض، والذي يتيح للطلاب إدخال رقم الجلوس الخاص بهم للاطلاع على نتيجتهم.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أعلنت المحافظة عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2023، وعمل كشوفات أسماء أوائل الشهادة الإعدادية لجميع المراكز التابعة للمحافظة.

ويمكن لجميع الطلاب الاطلاع على نتيجتهم بكل سهولة ويسر، وذلك من خلال الدخول على الرابط المخصص وإدخال رقم الجلوس الخاص بهم، حيث سيتم عرض النتيجة فور إدخال الرقم المطلوب.

ونحن كفريق عمل نسعى دائمًا لتوفير المعلومات الهامة والمفيدة للطلاب وأولياء الأمور، ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق في مسيرتهم الدراسية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية

تأتي نتيجة الشهادة الإعدادية في هذا الوقت من العام بين حالة من القلق والجدل بين الطلاب وأولياء الأمور، حيث تحدد مصير الطالب في المراحل التعليمية اللاحقة. وفي ظل استمرار أزمة فيروس كورونا، أصبحت الامتحانات مصدر قلق أكبر، ولذلك وجه السيد وزير التربية والتعليم بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية لحماية الطلاب والمدرسين أثناء الامتحانات وأعمال التصحيح.

وعليه، اتخذ الوزير قرارًا بإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي إلكترونيًا، لحماية الطلاب وأولياء الأمورهم من التجمعات الكبيرة في مواقع ظهور النتيجة. وأوضح الوزير أنه أمر برفع رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لكل محافظة، بما في ذلك محافظة الدقهلية، ليتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائجهم بسهولة ويسر.

وبعد اعتماد النتيجة وظهورها للأوائل، من المتوقع أن تظهر النتيجة لجميع الطلاب في غضون الساعات القليلة المقبلة، وسيتمكن الطلاب من الاطلاع على النتيجة عن طريق الرابط المخصص لهذا الغرض، والذي سيتم نشره في الصفحات الرسمية للمحافظة على الإنترنت. ومن خلال هذا الرابط، سيتمكن الطلاب من إدخال رقم الجلوس الخاص بهم بـ الدقهلية من هنا ، للاطلاع على نتيجتهم بكل سهولة ويسر.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

أكد مصدر مسؤول داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، أنه لم يتم تحديد مكان واحد فقط لظهور نتيجة الشهادة الإعدادية والاستعلام عنها برقم الجلوس، وسيتم الإعلان عنها من خلال عدة مصادر رسمية، وذلك لتخفيف الضغط على الموقع الرسمي الخاص بالنتائج.

وأوضح المصدر أنه يمكن الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال زيارة الموقع الرسمي لمحافظة الدقهلية، أو من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أو من خلال موقع وزارة التربية والتعليم في الوقت المحدد للإعلان عن النتائج. ويأتي هذا الإجراء في إطار تخفيف الضغط على الموقع الرسمي الخاص بالنتائج، وضمان سهولة ويسر الوصول إلى النتيجة لجميع الطلاب.

ويعتبر هذا الإجراء مهمًا لتوفير سبل الراحة للطلاب وأولياء الأمور، وتجنب الإكتظاظ والتزاحم في مواقع ظهور النتائج، وبالتالي توفير بيئة آمنة وصحية للجميع، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

توزيع درجات الشهادة الاعدادية 2023