رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الجيزة أن عمليات تصحيح أوراق امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023 مازالت مستمرة، وأشارت إلى أنها وجهت التوجيهات اللازمة للمعلمين بضرورة الالتزام بنموذج الإجابة المعتمد والعمل على ضمان الدقة والسرية خلال عملية التصحيح.

كما ناشدت اللجان المصححة بأن تأخذ الوقت اللازم لإنجاز مهامها دون عجلة، حتى تتجنب وقوع أخطاء قد تحدث أثناء عملية التصحيح أو الرصد. وجاءت هذه التوجيهاتحرصًا على الحفاظ على جودة العملية التعليمية وضمان حصول الطلاب على نتائج دقيقة وعادلة.

ويأتي هذا الإعلان في إطار التحضيرات الجارية لإعلان نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023، والتي من المتوقع أن تظهر في الأيام المقبلة.

نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2023 ترم تان

أوضحت المصادر المسؤولة أنه بمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح لأوراق امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023، والتأكد من صحتها من قبل السيد أحمد راشد محافظ الجيزة، سيتم الإعلان رسميًا عن النتائج.

وسيتم توفير رابط رسمي للحصول على النتائج ومعرفة النتيجة بسهولة للطلاب وأولياء الأمور، وذلك لتوفير الراحة والسهولة للجميع في الحصول على النتيجة، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الإدارة التعليمية على تسهيل عملية الحصول على النتائج وتوفير الوقت والجهد للطلاب وأولياء الأمور.

أفادت مصادر موثوقة بأن امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023 كانت مناسبة لمستوى الطلاب وأخذت في الاعتبار الاختلافات الفردية بينهم لقياس مدى تحقيق أهداف التعلم. وأشارت المصادر إلى أن عمليات التصحيح تجرى حاليًا على نحو فوري ومستمر، مع الالتزام بالدقة والسرية والإجراءات المحددة لعمليات التصحيح داخل اللجان المختصة.

وتأتي هذه العملية في إطار حرص الإدارة التعليمية على توفير البيئة المناسبة للطلاب لإثبات قدراتهم ومهاراتهمم، تحت إشراف المعلمين المختصين، وتعزيز دور التقويم في تطوير العملية التعليمية، وتحسين جودة التعليم والتعلم.

ويتم الالتزام بالدقة والسرية والإجراءات المحددة لعمليات التصحيح داخل اللجان المختصة، وذلك لضمان الحصول على نتائج موثوقة ودقيقة، وتحقيق العدالة في تقييم أداء الطلاب وتحديد مستوى تحقيقهم لأهداف التعلم.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة لعام 2023 تتطلب القيام بالخطوات التالية: