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مشاهدة مباراة الدون "RONALDO 7".. بث مباشر مباراة النصر السعودي ضد الإتفاق اليوم السبت يلا شوت

مشاهدة مباراة الدون "RONALDO 7".. بث مباشر مباراة النصر السعودي ضد الإتفاق اليوم السبت يلا شوت

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الدون "RONALDO 7".. بث مباشر مباراة النصر السعودي ضد الإتفاق اليوم السبت يلا شوت ، ستكون مباراة النصر والاتفاق واحدة من الأحداث الهامة والمثيرة لعشاق كرة القدم، حيث سيتقابل الفريق الأول بقيادة النجم العالمي كريستيانو رونالدو مع الفريق الثاني في إطار الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي لعام 2023، وستقام المباراة على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

 موعد مباراة النصر والاتفاق القادمة في الدوري السعودي

سوف يتم إقامة مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي لروشن يوم السبت، الموافق 27 مايو 2023، في تمام الساعة 09:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وأيضًا في الساعة 09:00 مساءً بتوقيت مصر ستقام المباراة على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام يمكن مشاهدة المباراة عبر قناة SSC الرياضية السعودية.

تشكيل نادي النصر المتوقع أمام الاتفاق

فيما يتعلق بتشكيلة فريق النصر المتوقعة أمام الاتفاق في مباراة دوري روشن السعودي 2023، فإليكم التشكيلة المتوقعة:

  • حراسة المرمى: أوجستين روسي. خط الدفاع: سلطان الغنام، ألفارو جونزاليس، علي لاجامي، جيسلان كونان.
  • خط الوسط: عبد الله الخيبري، لويز جوستافو، علي الحسن، عبد الرحمن غريب.
  • خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا.

تترقب جماهير كرة القدم السعودية المواجهة القوية التي ستجمع بين فريقي النصر والاتفاق في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، ويبحث البعض عن رابط لايف لمشاهدة المباراة ومعرفة الموعد والتردد الخاص بالقناة الناقلة. ومن المقرر أن تقام المباراة في مساء اليوم السبت الموافق 27 مايو 2023، حيث يستضيف فريق النصر فريق الاتفاق في مواجهة مرتقبة ومثيرة، ومن خلال مقالنا، سنتعرف على موقع الأسطورة ورابط لايف لمشاهدة مباراة النصر والاتفاق، وذلك لمساعدة الجماهير في التعرف على المعلومات اللازمة لمتابعة المباراة بشكل ممتع ومثير، نتمنى للفريقين حظًا موفقًا ومباراة جيدة للجميع.

ترتيب النصر والاتفاق في الدوري السعودي

  • يتم دخول فريق النصر، مباراة اليوم وهو في المركز الثاني والتي تعد ضمن جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 63 نقطة.
  • حيث إنه يتم احتلال فريق الاتفاق المركز العاشر برصيد 33 نقطة ويرغب في الفوز على الحصول على الجولة.
  • القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي
  • سيتم اذاعة المباراة بين كل من النصر مع نظيره فريق الاتفاق، مساء اليوم السبت على شبكة قنوات ssc sports  السعوديةوالتي تقام عبر قناة SSC HD1.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والاتفاق | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والاتفاق | اضغط هنــــا

تردد قناة SSC الرياضية السعودية

يمكننا التمتع بمشاهدة افضل المباريات على القناة على نايل سات ويتم من خلال الاتي.

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12523.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

استقبال تردد قناة ssc sports السعودية

يمكننا مشاهدة المباراة والتي تقام اليوم على عرب سات ويتم من خلال الاتي.

  • القمر الصناعي: عرب سات.
  • التردد: 12418.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

 

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