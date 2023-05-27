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محافظ أسوان يوجه بإصطياد الكلاب الضالة بإشراف بيطري وتوفير الرعاية الكاملة لها

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الكلاب الضالة بأسوان
الكلاب الضالة بأسوان

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته لمديرية الطب البيطري بالتنسيق مع جمعيات حقوق الحيوان ومؤسسات المجتمع المدني لاستقدام واستضافة كاتشر متمرّن على صيد الكلاب الضالة، بإشراف بيطري، وصرف حافز مالي للكاتشر بمبلغ 100 جنيه عن كل كلب يتم اصطياده، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الكاملة للكلاب المصابة وتطعيمها ضد مرض السعار وتعقيم الإناث. سيتم ذلك داخل سيتم بجوار المدفن المحكوم للمخلفات الصلبة في منطقة العلاقي بعيدًا عن التجمعات والأحياء السكنية، وذلك بعد تعدد البلاغات وشكاوى المواطنين من حدوث حالات عقر لأطفالهم من الكلاب الضالة.

ويأتي هذا الإجراء كحل إنساني وفعال لمواجهة هذه الظاهرة، سواء بالسيطرة على الكلاب الضالة الغير مرخصة داخل أماكن الإيواء أو بمتابعة أنواع الكلاب المرخصة، بالإضافة إلى حملات التوعية والتعقيم والتطعيم، ويتم تنفيذه تحت إشراف الطب البيطري والمتطوعين من المجتمع المدني. وفي حالة رصد أي تجمعات للكلاب الضالة، يمكن الاتصال بخط الساخن 114، وكذلك يمكن استخدام خطوط الواتساب التي تم توفيرها بأرقام 01149730943 و01278655167 و01091565955، وذلك بغرفة العمليات في المحافظة

الطب البيطري محافظ أسوان مديرية الطب البيطري حقوق الحيوان مؤسسات المجتمع المدني
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