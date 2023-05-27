بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي "يلا شوت"

بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي "يلا شوت" ، في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، يتقابل فريق النصر مع فريق الاتفاق في مواجهة قوية يوم السبت الموافق 27 مايو 2023، ومن المهم لعشاق الكرة السعودية معرفة موعد المباراة والقنوات الناقلة لها، بالإضافة إلى معرفة اسم المعلق الذي سيعلق على المباراة، ومن خلال مقالنا، سنستعرض لكم كافة التفاصيل حول موعد مباراة النصر والاتفاق، والقنوات الناقلة للمباراة، بالإضافة إلى اسم المعلق الذي سيقوم بنقل الأحداث للجماهير، ونتمنى أن تكون المباراة مثيرة وجميلة، ونتمنى للفريقين كل التوفيق والنجاح في المباراة.

بث مباشر مباراة النصر والإتفاق

وتنطلق مباراة النصر والإتفاق في الاسبوع الثامن والعشرين من الدوري السعودي في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، بينما المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا، المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية واليمن ولبنان والأردن والكويت والعراق وسوريا وفلسطين وقطر، بينما المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان بث مباشر مباراة النصر والإتفاق.

موعد مباراة النصر والإتفاق

وتنطلق مباراة النصر والإتفاق في الاسبوع التاسع والعشرين من الدوري السعودي اليوم السبت الموافق 27 مايو 2023 علي ملعب محمد بن فهد، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والساعة 10 مساء بتوقيت السعودية والساعة 11 مساء بتوقيت الامارات.

يحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 63 نقطة، بعد خوض 28 مباراة، حيث حقق الفوز في 19 مباراة وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 3 مباريات، ونجح في تسجيل 59 هدفًا، فيما استقبل 17 هدفًا خلال المباريات التي خاضها.

أما فريق الاتفاق، فهو يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة، بعد خوض 28 مباراة، حيث حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 13 مباريات، ونجح في تسجيل 25 هدفا واستقبل 35 هدفًا خلال مشواره في الدوري السعودي للمحترفين.

وعلى الرغم من أن فريق الاتفاق يحتل المركز العاشر إلا أنه سيسعى جاهدًا لتحقيق الفوز في مباراته المقبلة أمام النصر، والمحافظة على مركزه في الدوري، بينما يسعى النصر للفوز لتحقيق الصدارة والانفراد بالمركز الأول في جدول الترتيب، وسيكون للجماهير السعودية فرصة لمتابعة المباراة ومؤازرة فريقها المفضل، ونتمنى أن تكون المباراة مثيرة وممتعة للجميع.

مشاهدة مباراة النصر والإتفاق

بينما تذاع مباراة النصر والإتفاق في الاسبوع التاسع والعشرين من الدوري السعودي علي قناة SSC Sports HD 1 الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بث مباشر مباراة النصر والإتفاق في الاسبوع التاسع والعشرين من الدوري السعودي 2023.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والاتفاق | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والاتفاق | اضغط هنــــا

بينما أعلنت شبكة قنوات SSC Sports HD 1 عن تعيين المعلق جعفر الصليح معلقا علي مباراة النصر والإتفاق في الاسبوع التاسع والعشرين من الدوري السعودي التي تقام يوم السبت الموافق 27 مايو 2022.