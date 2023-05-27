الداخلية السعودية: ضبط 401 شخصًا خلال محاولاتهم عبور البلاد

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن ضبط 401 شخصا حاولوا عبور الحدود بطريقة غير نظامية.

وأفادت الخارجية السعودية فى بيان نشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 401 شخصا، يمثل اليمنيون منهم 45%، والإثيوبيون 53%، إضافة إلى 2% منهم من جنسيات الأخرى.

وأوضح البيان كذلك إلى ضبط 64 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وحسب البيان، فإن عملية ضبط مخالفات عبور الحدود، تأتي في إطار الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، خلال المدة بين 18 - 24 مايو الجاري.

وأفاد البيان: "بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم في الحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 12093 مخالفًا، منهم 6598 مخالفًا لنظام الإقامة، و4082 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1413 مخالفًا لنظام العمل".

ولفت إلى ضبط 13 شخصا، قال إنهم تورطوا في "نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم"، مشيرا إلى أن "إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 27283 وافدًا مخالفًا، منهم 22770 رجلًا، و4513 امرأة".

يذكر أن قوانين المملكة تعاقب كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود الملكية، أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بالسجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.