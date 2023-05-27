مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، يدخل فريق الاتحاد في مواجهته الليلة أمام فريق الفيحاء بمزيد من التركيز والحماس، حيث يحتاج الفوز لحسم صراع اللقب بينه وبين فريق النصر، دون النظر إلى نتيجة مباراة النصر والاتفاق في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

ويسعى الاتحاد إلى تحقيق الفوز للحصول على لقب الدوري الغائب عنه منذ 14 عامًا، كما يتطلع لتأهله إلى مونديال كأس العالم الذي سيُقام في السعودية عام 2023، والذي سيتمثل ممثل البلد المضيف به في بطل الدوري، لذلك، فإن فريق الاتحاد على موعد مع التاريخ، ويسعى بكل قوة وحماس لتحقيق الفوز في مباراته الليلة وحصد الدوري، والتأهل إلى كأس العالم، وتمثيل السعودية في هذه المنافسة العالمية المهمة.

وسيكون للجماهير السعودية فرصة لمتابعة المباراة ومشاهدة أداء فريقها المفضل، ونتمنى أن يتمكن الاتحاد من تحقيق الفوز والانفراد بالصدارة، وتحقيق الأهداف المنشودة لهذا الموسم الحاسم.

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن 2022-2023

تُقام مباراة الاتحاد والفيحاء اليوم السبت 27-5-2023 الموافق 7 ذي القعدة 1444 هـ

وستُلعب المباراة على ( ملعب مدينة المجمعة الرياضية ) والذي يتسع لـ 7 ألاف متفرج

تُقام مباراة الاتحاد والفيحاء في الساعة 9.00 بتوقيت السعودية ومصر

تُقام مباراة الاتحاد والفيحاء في الساعة 6.00 بتوقيت غرينتش

القنوات الناقلة ومعلقي مباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي

سيتم بث مباراة الاتحاد والفيحاء من خلال قناة SSC1 SD المفتوحة فقط للمتواجدين داخل السعودية بالجودة العادية وسيتم كذلك نقل المباراة من خلال قناة “SSC1 HD” المشفرة في باقات القناة الرياضية، كما سيكون البث المباشر لمباراة الاتحاد والفيحاء متاحًا بخاصية الاشتراك في قنوات شاهد من خلال تطبيق “Shahid VIP” – “شاهد VIP”.

تردد قناة SSC HD 1 الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء

يمكنكم متابعة ومشاهدة بث مباراة الاتحاد والفيحاء من خلال التردد التالي عبر قمر عرب سات

قناة SSC HD 1 | القمر الصناعي عرب سات التردد 11747 / 12418 الاستقطاب أفقي الترميز 27500 التصحيح 3/4

معلق مباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي

أسندت قنوات SSC مهمة التعليق الصوتي لـ مباراة الاتحاد والفيحاء ضمن أحداث الجولة “29” من دوري روشن إلى المعلق “ مشاري القرني “.

حكم مباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي

يُدير مباراة الاتحاد والفيحاء الحكم البرتغالي فابيو فيريسمو، ويُساعده الحكم باولو سواريز وتياجو كوستا، والحكم الرابع عبد الرحمن السلطان، أما حكم تقنية الفيديو ( VAR ) الحكم “أندريه ناركيسو” ويساعده السعودي محمد الشهري.

” جدير بالذكر أن حكم لقاء الاتحاد هو الحكم الأجنبي الوحيد في هذه الجولة “

ترتيب الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي ( دوري روشن 2022-2023 )

يحتل الاتحاد المركز الثاني | برصيد ( 66 نقطة )

الاتحاد لعب ( 28 ) مباراة | فاز ( 20 ) | تعادل ( 6 ) | خسر ( 2 ) | له ( 55 ) | عليه ( 13 )

يحتل الفيحاء المركز الثاني عشر | برصيد ( 30 نقطة )

الفيحاء لعب ( 28 ) مباراة | فاز ( 7 ) | تعادل ( 9 ) | خسر ( 12 ) | له ( 30 ) | عليه ( 40 )

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء | اضغط هنــــا

جدول ترتيب الدوري السعودي 2022-2023 ( دوري روشن )

نستعرض لكم ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين ( دوري روشن ) حتى الجولة الـ 28 وقبل بداية مباريات الجولة “29” ماقبل الأخيرة، ويحتل صدارة الترتيب نادي الاتحاد برصيد 66 نقطة ويليه نادي النصر برصيد 63 نقطة ومن ثم الشباب 53 نقطة والهلال في المركز الرابع برصيد 53، وقد هبط رسميًا نادي الباطن والذي يحتل المركز الأخير ويتبقى صراع الهبوط بين أندية “العدالة – الخليج – الوحدة – الفيحاء” وستشهد اليوم الجولة قبل الأخيرة تحديد بشكل كبير صراع القمة وصراع الهبوط، حيث يحتاج الاتحاد إلى الفوز ليُعلن رسميًا تتويجه بلقب الدوري السعودي دون انتظار الجولة الأخيرة.

ترتيب الحضور الجماهيري حتى الجولة 28 من دوري روشن

يعتلي الترتيب جماهير نادي الاتحاد بعدد حضور 546 ألف و909 مشجع ويليه نادي النصر بـ 252 ألف و391 مشج، والمفاجأة خروج نادي الهلال من قائمة الأربعة الأوائل رغم جماهيرته الطاغية حيث احتل المركز الخامس بعدد حضور لم يتجاوز الـ 140 ألف مشجع، نترككم مع الترتيب في الصورة كما هو موضح من الموقع الرسمي لدوري روشن السعودي.