بث مباشر الاتحاد ضد الفيحاء يلا شوت اليوم .. رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء SSC

بث مباشر الاتحاد ضد الفيحاء يلا شوت اليوم.. رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء SSC، يمكن متابعة مباراة الاتحاد والفيحاء اليوم مباشرة عبر الإنترنت، حيث يلتقي الفريقان على أرضية ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين لعام 2023.

وتعد هذه المواجهة حاسمة في مشوار نادي الاتحاد لاستعادة لقب الدوري، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، بفارق 3 نقاط عن وصيفه النصر، وحتى الهزيمة قد تكفي الاتحاد للفوز باللقب، شريطة أن تنتهي مباراة العالمي ضد الاتفاق في نفس التوقيت بنفس نتيجة مباراة الاتحاد والفيحاء، لتبقى الفارق ثلاث نقاط، وإذا خسر النصر في الجولة الأخيرة وفاز الاتحاد، سيحسم العميد لقب الدوري بأفضلية المواجهات المباشرة بينه وبين النصر.

أما عن نادي الفيحاء، فهو يفصله عن مركزي الهبوط فقط ثلاث نقاط، ولذلك يحتاج إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراته مع الاتحاد لتأمين بقائه في دوري المحترفين السعودي الموسم القادم، وسيكون هذا اللقاء مثيرًا وممتعًا بين الفريقين الذين يسعيان لتحقيق أهدافهم، ونتمنى للفريقين كل التوفيق والنجاح في هذه المواجهة، وندعو الجماهير السعودية لمتابعة المباراة ومؤازرة فريقيها المفضلين.

ويمكن متابعة البث المباشر للمباراة على الإنترنت، وذلك عبر المواقع التي تقدم خدمة البث المباشر مثل يلا شوت وغيرها، وستتضمن المباراة الكثير من الإثارة والتشويق، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والحفاظ على آماله في المنافسة، ونأمل أن تحظى المباراة بالإقبال والمتابعة الكبيرين من قبل الجماهير الرياضية في المملكة، وأن ينعم الجميع بوقت ممتع ومثير خلال هذه المباراة المهمة.

مباريات الاتحاد المتبقية في الدوري السعودي 2023

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين وأكثر.

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي 2023

يلتقي الاتحاد مع الفيحاء على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية مساء السبت الموافق 27 مايو 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي 2023

مباراة الاتحاد والفيحاء منقولة مجانًا داخل السعودية ولكن بتقنية SD عبر قناة SSC 1 SD.

ومن الممكن متابعة اللقاء بالتقنية فائقة الجودة من خلال الاشتراك في باقات الشركة الرياضية والاستمتاع بقناة SSC 1 HD.

بث المباشر مباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي 2023

البث المباشر لمباراة الاتحاد والفيحاء في الجولة 29 من الدوري السعودي 2023متاح مجانًا بتقنية SD عبر تطبيق "شاهد".

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء | اضغط هنــــا

ولمتابعة المباراة بتقنية HD، يتعين الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

شكيل الاتحاد المتوقع ضد الفيحاء

سيفقد الاتحاد لخدمات نجم وسط ميدانه طارق حامد للإصابة، ومن المتوقع أن يعوضه عوض الناشري، على أن يستمر نونو سانتو بطريقته 3-4-3.

تشكيلة الاتحاد ضد الفيحاء: 3-4-1-2

مارسيلو غروهي

أحمد شراحيلي - أحمد حجازي - عمر هوساوي

أحمد بامسعود - عوض الناشري - برونو هنريكي - مد الله العليان

إيغور كورنادو

رومارينيو - عبد الرزاق حمدالله

تشكيل الفيحاء المتوقع ضد الاتحاد

يواصل المدرب فوك راشوفيتش على طريقته الدفاعية المعتادة، ومن المتوقع أن يعتمد على التشكيل التالي في مباراة الاتحاد والفيحاء.

تشكيلة الفيحاء ضد الاتحاد: 4-2-3-1

فلاديمير ستويكوفيتش

بندر ناصر - حسين الشويش - سامي الخيبري - مخير الرشيدي - محمد البقعاوي

باولينيو - فيكتور رويز - عبد الرحمن السفيري - ألكساندر ترايكوفسكي

أنتوني نواكايمي