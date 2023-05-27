طالب بـ "حاسبات الفيوم" يحصد المركز الثاني عالميًا في مسابقة هواوي للشبكات

تمكن الطالب عبدالرحمن جمال فتحي، الطالب في فرقة رابعة بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم، من حصد المركز الثاني على مستوى العالم في مسابقة هواوي للشبكات، وذلك بعد منافسة شرسة مع متسابقين من جميع أنحاء العالم.

وتعد مسابقة هواوي للشبكات واحدة من أهم المسابقات العالمية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، حيث تهدف إلى تعزيز المهارات الفنية والتقنية لدى الطلاب والشباب في هذا المجال.

من جانبه، تقدم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير بوابة الفجر، وجميع العاملين بها بالتهنئة للطالب مؤكدين على أهمية هذا الإنجاز ودوره في رفع مستوى التعليم والتدريب في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. ونوهوا بجهود الطالب وإصراره على النجاح، وأشاروا إلى أن هذا الإنجاز يعكس مدى تميز الجامعات المصرية وقدرتها على تأهيل الكوادر الشابة الموهوبة في مجال التكنولوجيا.