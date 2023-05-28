تقلبات جوية وسقوط أمطار.. أبرز الأدعية المستحبة عند نزول المطر

شهدت البلاد عاصفة هوائية محملة بالأتربة اليوم، حدثت في العديد من محافظات الجمهورية، وقد حظرت هيئة الأرصاد المواطنين من تلك العاصفة في بيان رسمي بليلة الأمس، وشهدت بعض المناطق تساقط أمطار خفيفة عليه، لذلك تزايدت عمليات البحث عن دعاء المطر.

لم يكن هناك صيغة محددة للادعية الخاصة بنزول المطر، لذلك نرصد لكم في التقرير التالي من خلال بوابة الفجر الإلكترونية، أبرز الأدعية المستحبة عند تساقط الأمطار.

دعاء المطر اليوم

- اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.

-اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والظِّرَابِ، وبُطُونِ الأوْدِيَةِ، ومَنَابِتِ الشَّجَرِ.

-اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به.

-اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.

دعاء المطر



دعاء المطر

- اللهم انصرنا يارب العالمين وافتح علينا فتحا عظيما، وارزقنا الإخلاص وانصر الإسلام وأعز المسلمين واسترنا واحفظنا واكتب هذا العام عام فتح وخير وبركة علينا جميعا.

- اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيرا يا رب العالمين. اللهم آمين واجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة.



-اللهم اسقينا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا انت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين.

ترند جوجل دعاء المطر

-اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك وعافنا، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.

-اللهم اكرمنا واسترنا وارزقنا واحفظنا يارب العالمين

نستغفر الله العظيم ونتوب اليه، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.



