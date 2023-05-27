الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة شمال سيناء برقم الجلوس عبر الفجر

يعرض "بوابة الفجر" حاليًا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023، الترم الثاني، في محافظة شمال سيناء، وذلك بعد أن أعلن اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني بنسبة نجاح بلغت 82.3%، ويتيح هذا الرابط للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتيجة بسرعة وسهولة، والتأكد من النجاح والتفوق في دراستهم، ومن المهم أن يكون هذا الإنجاز مصدر فخر واعتزاز للطلاب ولمحافظة شمال سيناء ككل.

ونتمنى أن يحظى الطلاب بدعم وتشجيع مستمرين من جانب أسرهم والمجتمع المحلي، حتى يتمكنوا من تحقيق الإنجازات العلمية والتعليمية المستقبلية، وخاصة في ظل التحديات التي تواجه العالم اليوم. ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح في مسيرتهم الدراسية المستقبلية.

الآن رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة شمال سيناء

تستطيع الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة شمال سيناء برقم الجلوس للفصل الدراسي الثاني من الرابط هنا

محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بنسبة نجاح بلغت 83.2 ٪

أعلن اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، حيث بلغت نسبة النجاح 83.2%. وأوضح المحافظ أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 9 آلاف و243 طالبًا وطالبة، وحضر منهم الامتحان 9 آلاف و132 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 7 آلاف و602 طالب وطالبة على مستوى المحافظة.

وقدم المحافظ التهنئة للناجحين والأوائل، مؤكدًا أن جميع الأوائل حصلوا على الدرجة النهائية، وأشارك في الاحتفال بالإنجازات العلمية والتعليمية للطلاب. كما أشار إلى أن نسبة النجاح هذا العام تفوقت على الأعوام السابقة، مما يدل على جهود الطلاب والمدرسين والمسؤولين في مجال التعليم في المحافظة.

ويعد هذا إنجازًا مهمًا يدعو للفخر والاعتزاز، ويعكس التزام الطلاب والمدرسين بالجد والاجتهاد في مجال الدراسة، ونأمل أن يستمر هذا التفوق والنجاح في مستقبل الطلاب، وأن يحظى الطلاب بالدعم والتشجيع من جميع الجهات المعنية لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في حياتهم المهنية والشخصية.

وقام المحافظ بالاتصال بالأوائل لتهنئتهم بالنجاح والتفوق وهم كلا من، فاطمه عاطف عبدالعزيز، وحصلت على 280 درجة، منه الله السيد حسن، وحصلت على 280 درجة، شهد الشحات بسيوني، وحصلت على 280 درجة، منه الله عيد عبدالهادي، وحصلت على 280 درجة، عبدالرحمن اشرف احمد، وحصل على 280 درجة، محمد عبدالمنعم محمود، وحصل على 280 درجة، مصطفي احمد سليمان، وحصل على 280 درجة، منار عادل إبراهيم، وحصلت على 280 درجة، ايناس عادل إبراهيم، وحصلت على 280 درجة، احسان اسلم سليمان، وحصلت على 280 درجة، جمانة محمود جمعة، وحصلت على 280 درجة، عمر يحي توفيق، وحصل على 280 درجة، نجوي محمد عيد، وحصلت على 280 درجة، شهد سعد رزق، وحصلت على 280 درجة، عمرو إبراهيم محمد، وحصل على 280 درجة، شهد شريف السيد، وحصلت على 280 درجة، محمد احمد عرفات، وحصل على 280 درجة، ندي محمود سليمان، وحصلت على 280 درجة، بسملة جمال احمد، وحصلت على 280 درجة، جني محمد محمد، وحصلت على 280 درجة، رواء محمد احمد، وحصلت على 280 درجة، مجاهد حلمي سليمان، وحصل على 280 درجة.

سيناء، عادل يحي، رئيس لجنة النظام والمراقبة، خالد أبوسلمة مدير التعليم الإعدادي، إيهاب الخليلي مدير إدارة التعليم الابتدائي.

محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بنسبة نجاح 85.90%،

وكان اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول «نصف العام» للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنسبة نجاح بلغت ٨٥.٩٪ من المتقدمين للامتحانات.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023

نستعرض فيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة شمال سيناء 2023، الترم الأول، وأيضًا نهاية العام، ويبلغ إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، ويكون النجاح من 140 درجة، وتُوزع درجات الامتحان عن الفصلين الدراسيين بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية – الترم الأول

جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023 في نهاية العام

جاء توزيع درجات الشهادة الإعدادية نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الاجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.