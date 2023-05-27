“ظهرت الآن”.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء برقم الجلوس 2023 عبر بوابة الفجر

تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة شمال سيناء، ويتطلع العديد من طلاب الصف الثالث الإعدادي للحصول على نتيجة الترم الثاني. ويمكن للطلاب الآن الاستعلام عن درجاتهم في الترم الثاني من خلال الرابط المتاح على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للتربية والتعليم بشمال سيناء، وذلك لتسهيل عملية الحصول على الدرجات في جميع المواد ، كما سيتم فتح باب التقديم على التظلمات في درجات امتحان الترم الثاني خلال الفترة المقبلة، ويمكن للطلاب الاستفادة من هذه الفرصة في حال وجود أيخطأ في تصحيح الدرجات.

ويمكن الحصول على نتيجة الترم الثاني برقم الجلوس عن طريق الدخول إلى الرابط المتاح على الموقع الإلكتروني. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل عملية الاطلاع على النتائج وتوفير الوقت والجهد للطلاب وأولياء الأمور، ويتمنى الإدارة العامة للتربية والتعليم بشمال سيناء لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح في حياتهم المهنية والشخصية، وأن تكون هذه النتائج حافزًا لهم لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء

أعلن اللواء محمد عبد الفضيل، محافظ شمال سيناء، عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب المحافظة، حيث بلغت نسبة النجاح بين طلاب الصف الثالث الإعدادي نحو 83.2% من الطلاب الذين خاضوا الامتحانات في الترم الثاني، وقد بدأ الطلاب في أداء الامتحانات اعتبارًا من يوم 13 مايو الماضي، وانتظروا فترة طويلة قبل اعتماد النتيجة وإعلانها بشكل رسمي.

وتبين أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بلغت في إدارة العريش التعليمية 81.3%، وإدارة بئر العبد التعليمية78.3%، وإدارة الشيخ زويد 91.4%، وإدارة رفح 93.6%، وإدارة الحسنة 93.5%، وإدارة نخل التعليمية بلغت 96%. ويعكس هذا الإنجاز الجهود الكبيرة التي بذلها الطلاب والمدرسون في مجال التعليم والتحضير للامتحانات، كما يعد هذا النجاح إنجازًا مهمًا للطلاب ويمثل رصيدًا هامًا لهم في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية المقبلة. وتتمنى الإدارة العامة للتربية والتعليم بشمال سيناء لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح في حياتهم المهنية والشخصية، وأن تكون هذه النتائج حافزًا لهم لتعزيز مستواهم الأكاديمي وتحقيق إنجازات أكثر في المستقبل. كما تشكر الإدارة جميع المعلمين والمعلمات والكوادر الإدارية على جهودهم الكبيرة والمتميزة في تحقيق هذا النجاح والارتقاء بمستوى التعليم في المحافظة. وتؤكد الإدارة على استمرار التحسين والتطوير في مجال التعليم وتقديم كل ما يلزم لتحسين جودة التعليم وتعزيز مستوى الأداء الأكاديمي للطلاب في المستقبل.



نسبة النجاح بين طلاب المحافظة 83.2%

نسبة النجاح في ادارة العريش التعليمية 81.3%

نسبة النجاح في ادارة بئر العبد نحو 78.3%.

نسبة النجاح في ادارة الشيخ زويد نحو 93.6%.

نسبة النجاح في ادارة الحسنة 93.5%.

نسبة النجاح في ادارة رفح 93.6%.

نسبة النجاح في ادارة نخل التعليمية 96%

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية شمال سيناء

يمكن للطلاب الذين ادوا امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة شمال سيناء الاطلاع على نتائجهم في الترم الثاني من خلال الدخول إلى الرابط المتاح على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للتربية والتعليم بشمال سيناء، كما يمكن الاستعلام عن النتيجة عبر بوابة الفجر وسيتم توفير كشوف بدرجات الطلاب في المدارس خلال الايام المقبلة، بعد اعتماد نتيجة الامتحانات في الترم الثاني من قبل المحافظ، وللاطلاع على النتيجة، يمكن اتباع الخطوات المعلنة على الموقع الإلكتروني، والتي تسهل عملية الاستعلام والحصول على النتيجة بسهولة ويسر، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الإدارة العامة للتربية والتعليم بشمال سيناء على توفير كل السبل والوسائل التي تسهم في تيسير عملية الاطلاع على النتائج للطلاب وأولياء الأمور.

وتهدف هذه الخطوة أيضًا إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في عملية تصحيح الامتحانات وإعلان النتائج، وتشجيع الطلاب على العمل الجدي والمثابرة في مجال التعليم، وتتمنى الإدارة العامة للتربية والتعليم بشمال سيناء لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية المقبلة، وتؤكد على استمرارها في تطوير وتحسين جودة التعليم وتقديم كل ما يلزم لتحقيق الأداء الأكاديمي الأمثل للطلاب.