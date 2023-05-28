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أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم

الاقتصاد
بوابة الفجر

استقرت اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الأحد، بعدما كانت سجلت تراجعات بنحو 10 جنها في الجرام نهاية تعاملات الامس.

أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم:

 

سعر الذهب عيار 24 سجل 2697 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 22 سجل 2472 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 21 سجل 2360 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب وصل إلى 18880 جنيه.

 أسعار الدولار مقابل الجنيه بداية تعاملات اليوم:

واستقر سعر الدولار اليوم في بنك مصر، أمام الجنيه مسجلا 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع

وحقق سعر الدولار  اليوم في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري ثباتا مسجلا، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

وثبت سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وجاء سعر الدولار في بنك بلوم مصر، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

 سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر، أمام الجنيه المصري، 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.بينما جاء سعر الدولار في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95

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