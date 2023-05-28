برقم الجلوس| استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023

يبحث الطلاب والطالبات من أبناء الشهادة الإعدادية عن رابط معرفة تيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023، حيث يسهل معرفتها عن طريق كتابة رقم الجلوس وتتبع الخطوات.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023

وانتهت الامتحانات وبدأ العمل من اليوم الأول على تصحيح درجات الطلاب، ويتم حاليا الانتهاء من أعمال الكونترول، ومن المقرر أن يتم اعتماد وإعلان نتيجة الامتحانات في الترم الثاني بعد أن يقوم المحافظ الدكتور أيمن مختار باعتماد درجات امتحان الطلاب.

ويكون الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، ومع اقتراب إصدار النتائج يتوقع الكثيرون ظهور النتيجة خلال هذا الأسبوع حيث ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في عدة محافظات.

وللاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية، إليكم ما يلي:

ادخل إلى موقع محافظة الدقهلية.

قم باختيار أيقونة الطلاب.

حدد منها موقع نتائج الطلاب.

يتم تحويلك لصفحة النتيجة.

اكتب رقم الجلوس واضغط استعلام.

تظهر درجات جميع المواد.

وخاض طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة الدقهلية امتحانات الترم الثاني بداية من يوم 13 مايو وعلى مدار 6 أيام حيث انتهت الامتحانات في يوم 18 مايو.

ومنذ انطلاق امتحانات الطلاب بدأت لجان التصحيح في مراجعة أوراق الطلاب في الترم الثاني، وبعد انتهاء أعمال التصحيح يتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية إلى محافظ الدقهلية من أجل اعتماد نتيجة الامتحانات.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عبر صفحة فيس بوك للمحافظة عند اعتماد النتيجة، فيما يتم نشر أسماء العشر الأوائل بالإضافة إلى توفير رابط الاستعلام عنها،وترقبوا المزيد من الأخبار والتفاصيل عبر بوابة الفجر الإلكترونية.