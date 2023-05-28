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خطوات التواصل مع حساب المواطن في المملكة العربية السعودية

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حساب المواطن
حساب المواطن

ننشر لكم في السطور التالية خطوات التواصل مع حساب المواطن داخل المملكة العربية السعودية، حيث تحرص بوابة الفجر الإلكترونية على توفير كافة الخطوات لسهولة التواصل مع البرنامج للحصول على الدعم بكل سهولة من جانب المقيمين في المملكة العربية السعودية.

خطوات التواصل مع حساب المواطن في المملكة العربية السعودية

1- التواصل من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن.

2- التواصل مع خدمة العملاء على الرقم الموحد 19912

3- التواصل مع خدمة العملاء على الرقم السابق يكون من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 8:00 مساءً.

4- التواصل عن طريق خدمة المستفيدين وهي تعمل على مدار أيام الأسبوع من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 10:00 مساءً.

5- التواصل عبر خدمة المستفيدين يوم الجمعة والسبت من الساعة 1:00 ظهرًا وحتى الساعة 10:00 مساءً.

تفاصيل حول حساب المواطن

قامت الحكومة السعودية بتوفير العديد من وسائل الدعم للمواطنين السعوديين، ولعل ابرزها وأكثرهم أهمية للمواطن حساب المواطن.

وكان الهدف من دعم حساب المواطن هو تقديم المساعدة للمواطنين السعوديين داخل المملكة الذين يحتاجون إلى مساعدات مالية؛ لتحسين الظروف والأوضاع المالية الخاصة بهم لعيش حياة كريمة سواء كان هؤلاء المواطنون كبار السن أو الأرامل أو المطلقات أو الأطفال أو العاطلين عن العمل وغيرها من الفئات الأخرى.

خدمة صوتك مسموع

قام حساب المواطن بتوفير خدمة صوتك مسموع عن طريق كتابة رقم الطلب والهوية الوطنية بشكل صحيح، ثم الضغط على أيقونة تحقق، وبعد ذلك يمكنك التواصل معهم بشكل تلقائي.

خدمة المستفيدين تويتر 

يمكن التواصل أيضًا مع خدمة العملاء والدعم الفني لمعرفة كافة الاستفسارات التي ترغب بها، وذلك عن طريق خدمة المستفيدين الموجودة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

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