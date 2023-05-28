حرصا من موقع الفجر الإلكتروني ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل حول طلب زيارة شخصية للسعودية عبر منصة التأشيرات 1444، حيث تعمل حكومة المملكة العربية السعودية من جهتها بشكل دائم على تسهيل كافة الإجراءات والمعاملات للمواطنين والمقيمين في المملكة.

وتوفر حكومة السعودية العديد من الخدمات الرقمية عبر منصاتها الرسمية، ومن الخدمات التي توفرها وزارة الخارجية السعودية طلب زيارة شخصية من خلال منصة التأشيرات للمعارف والأصدقاء من غير التابعين وأفراد الأسرة.

كيفية طلب زيارة شخصية للسعودية عبر منصة التأشيرات 1444