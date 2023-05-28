كيفية طلب زيارة شخصية للسعودية عبر منصة التأشيرات 1444
حرصا من موقع الفجر الإلكتروني ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل حول طلب زيارة شخصية للسعودية عبر منصة التأشيرات 1444، حيث تعمل حكومة المملكة العربية السعودية من جهتها بشكل دائم على تسهيل كافة الإجراءات والمعاملات للمواطنين والمقيمين في المملكة.
وتوفر حكومة السعودية العديد من الخدمات الرقمية عبر منصاتها الرسمية، ومن الخدمات التي توفرها وزارة الخارجية السعودية طلب زيارة شخصية من خلال منصة التأشيرات للمعارف والأصدقاء من غير التابعين وأفراد الأسرة.
كيفية طلب زيارة شخصية للسعودية عبر منصة التأشيرات 1444
- فتح الموقع الرسمي لمنصة التأشيرات.
- الضغط على خيار خدمات المواطنين والمقيمين.
- الضغط على خدمة طلب زيارة شخصية.
- تسجيل الدخول على المنصة عبر حساب النفاذ الوطني الموحد.
- تظهر بيانات مقدم الطلب وأسفلها يوجد مكان لكتابة سبب الزيارة.
- يتم كتابة السبب المطلوب.
- أسفل المربع الخاص بسبب الزيارة يوجد القسم الخاص بالمطلوبين للزيارة
- يتم الضغط على خيار إضافة لتسجيل البيانات
- يجب كتابة كافة البيانات الشخصية الخاصة بالزائر بشكل صحيح
- يجب كتابة بيانات جواز السفر الخاص به
- يتم الضغط على خيار إضافة.
- التأكد من إدخال جميع البيانات المطلوبة يتم الضغط بالموافقة على التعهد.
- الضغط على خيار حفظ كي يتم تسجيل الطلب.