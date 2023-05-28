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طاجن العكاوي بالطماطم.. المقادير وطريقة التحضير

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طاجن العكاوي بالطماطم
طاجن العكاوي بالطماطم

حرصا من موقع الفجر الإلكتروني نوفر لكم أشهى وأفضل الأكلات لسهولة تناولها بمذاق مختلف، حيث تحرص ربات المنزل على إعداد الأكلات والوصفات الجديدة لأفراد الأسرة لكي لا يشعرون بالملل عند إعداد صنف واحد من الطعام يوميا، لذا نقدم لكم في السطور التالية تفاصيل وطريقة تحضير ومقادير طاجن العكاوي بالطماطم والبصل، وإليكم التفاصيل:

طريقة عمل طاجن العكاوي

عكاوي مقطعة حسب الكمية المناسبة.

ثلاث حبات من البصل كبير الحجم.

4 فصوص من الثوم مفرومين.

ثلاث حبات من الفلفل الألوان مقطعين.

حبة من الطماطم المبشورة.

شوربة لحم.

ورق لورا وحبهان وعيدان قرفة.

ملح وفلفل أسود.

بهارات لحم.

زنجبيل مطحون.

زبدة.

طريقة التحضير

تنظيف قطع العكاوي بشكل جيد بالماء

ضعيها في مصفاة للتخلص من المياه

ضعي إناء مناسب على النار

ضيفي فيه قطعة من الزبدة

ضعي العكاوي في الإناء

قلبي المكونات حتى يتغير لونها.

ضيفي بهارات اللحم والزنجبيل وجميع البهارات

إضافة البصل والثوم المفروم

ضيفي الفلفل الألوان إلى الإناء

استمري في تقليب العكاوي بالخليط

اتركيهم حتى يتشوحوا.

إضافة الشوربة والطماطم لمدة ساعة

تشغيل الفرن على درجة حرارة مناسبة.

ضيفي خليط العكاوي في طاجن

ادخليه الفرن لمدة 20 دقيقة حتى ينضج.

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