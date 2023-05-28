طقس اليوم الأحد في السعودية.. هطول الأمطار الرعدية وبرودة شديدة

كشف المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد، معلنا تعرض البلاد لهطول الامطار الرعدية ومتفاودة الشدة مع برودة شديدة.

طقس اليوم الأحد في السعودية

وتوقع المركز الوطني أنه يكون هناك هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة، والمصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، والتي قد تؤدي إلى جريان السيول.

وعن المناطق التي تشهد التقلبات الجوية هي منطقة نجران، وجازان، ومكة والمدينة، والباحة وعسير، وستمتد أيضا إلى مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك.

وعن حالة الطقس في أما القصيم وحائل، والرياض، فقد توقع المركز، أن تكون السماء غائمة بشكل جزئي، مع تعرض البلاد لسحب رعدية ممطرة مصحوبة بالرياح النشطة التي تحد من مستوى الرؤية الأفقية.

حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

من المتوقع اليوم هطول الأمطار المتفاوتة من مكان إلى آخر، وستتراوح الأمطار من خفيفة إلى غزيرة، وبوجود سيول وحبات من البرد على أجزاء من الجوف وتبوك، والباحة وعسير وجازان، ونجران وشرق مكة، والمدينة، والحدود الشمالية وحائل، والرياض وخاصة غربها، والجنوب الغربي منها.

حركة الرياح السطحية

الجزء الشمالي: حركة الرياح ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

الجزء الجنوبي والأوسط: وفيه تكون حركة الرياح، جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، وستكون سرعة الرياح 15-35 كم/ ساعة، وقد تصل إلى 45 كم / ساعة.

ومن المنتظر أن يكون الموج مرتفع من متر إلى متر ونصف، وقد يصل إلى مترين ونصف عندما تتكون السحب الرعدية.

وعن حركة الرياح السطحية، فمن المفترض أن تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ ساعة على الخليج العربي، وسيرتفع الموج من نصف متر إلى متر.