تامر هجرس يكشف علاقته بعادل إمام وأزمته مع محمد رمضان بفيلم الديزل

الفجر الفني
تامر هجرس
تامر هجرس

   فى حلقة فنيه خاصة يستضيف الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة قناة الحياة في العاشرة مساء اليوم  الاحد ة  ، الفنان تامر هجرس، يكشف العديد من الأسرار وعلاقته بالزعيم عادل امام ومشاركته في العديد من التجارب السينمائية والدرامية، كما يتحدث عن فيلم " الديزل" وما صاحبه من ازمة كبيرة خاصة بدوره والمشاهد التي تم حذفها وعلاقته بالفنان محمد رمضان  وهل سيتشارك معه في اي أعمال اخري اذ عرضت عليه  . 

 

 

 

كما يتحدث عن محنة مرضه واجرائه لعملية جراحية فى العمود الفقرى وحقيقة اصابته بالشلل،، وكواليس لقاءه مع العالمى عمر الشريف، كما يكشف العديد من الاسرار عن حياته الاسرية.

 

 

   انتظرونا اليوم الأحد فى حوار الاعترافات الانسانية والفنية وعمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس الساعة العاشرة مساءً  علي شاشة الحياة. 

 

من هو تامر هجرس

 

كان أول ظهور له من خلال فيلم بركان الغضب مع فيدرا وبعدها ظهر مع عادل إمام في فيلم التجربة الدنماركية كأحد أبنائه الأربعة وقدم العديد من الأدوار التلفزيونية مثل أدواره في مسلسلات أماكن في القلب وقلب الدنيا ومسلسل قلبـي ينـاديك، وقدم عام 2006 دور البطولة مع يسرا في فيلم ما تيجي نرقص وأيضا مسلسل خاص جدا مع يسرا عام 2009، وكذلك شارك معها كضيف شرف في نفس العام في الأربع حلقات الأولى من مسلسل لحظات حرجة، وقدم فيلم عمليات خاصة وفيلم البلد دى فيها حكومة الذي شاركه بطولته علا غانم وهيدى كرم وعزت أبو عوف وكان من إخراج عبد العزيز حشاد.

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