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حساب المواطن.. خطوات تسجيل ابنة الأم المطلقة التي تعمل في القطاع الخاص

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حساب المواطن
حساب المواطن

حساب المواطن، هو برنامج حكومي سعودي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف إلى تقديم الدعم المالي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

ويهدف البرنامج إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتعزيز مستوى المعيشة لديهم، يتم تقديم الدعم من خلال تحديد مبالغ مالية تعتمد على عدة عوامل مثل الدخل وعدد أفراد الأسرة وتكوين الأسرة.

كما يتم صرف الدعم المالي من حساب المواطن عن طريق التحويل المصرفي إلى حساب المستفيد في البنك، كل يوم 10 في الشهر الميلادي.

ويشغل بال عدد كبير من السعوديات خطوات إجراء تسجيل ابنة الأم المطلقة التي تعمل في القطاع الخاص، حيث أن حساب المواطن يسهل لهم إمكانها إضافة الابنة كتابع وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان).

وفي حال كان الاسم مسجلًا لدى التأمينات الإجتماعية لا بد أن يتم الإفصاح عن الدخل، وأنه يُمكن للأم المطلقة إضافة ابنتها كتابعة وتقديم المستندات المطلوبة، وهي ما يلي

  • صك الولاية
  • إثبات الاحتضان

طريقة تعديل بيانات المستفيدين

  • الدخول إلى حسابك على موقع حساب المواطن.
  • انتقل إلى صفحة تفاصيل الطلب.
  • أدخل المعلومات المطلوبة للإفصاح عن الدخل.
  • انتقل إلى قسم لإجراءات الذي يوجد على الجانب الأيسر من الصفحة.
  • تعديل الدخل الخاص بك واحفظ التغييرات.
  • تحتاج إلى الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي بما في ذلك التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
  • يجب أن يتضمن الإجمالي الراتب جميع البدلات والعلاوات.

الفئات المستهدفة من حساب المواطن

  • الأسر السعودية.
  • المواطنين غير المتزوجين.
  • الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.
  • الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.
  • الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.
  • أبناء السعوديات المتزوجات من غير السعوديين.
  • الأمهات الأرامل والمطلقات والحاضنات للأطفال.
  • زوجات المواطنين السعوديين.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

  • قم بالدخول إلى حسابك على موقع حساب المواطن.
  • اختيار رمز التسجيل الجديد.
  • تقديم رقم الهوية ورقم الهاتف المحمول وكلمة المرور.
  • النقر على حفظ.
  • إدخال كلمة المرور المؤقتة المرسلة إلى جوالك عن طريق رسالة نصية.
  • إدخال كلمة مرور جديدة.
  • قراءة وقبول الشروط والأحكام.
  • تنزيل الوثائق والمستندات المطلوبة للتسجيل.
  • استكمال المعلومات الضرورية.
  • النقر على زر إرسال الطلب لإتمام عملية التسجيل.
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