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حساب المواطن: عمل الزوجة لا يؤثر على استحقاق الأسرة للدعم

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حساب المواطن
حساب المواطن

قال برنامج حساب المواطن إن عمل الزوجة لا يؤثر على استحقاق الأسرة للدعم، ويتم احتساب دخل الأسرة بشكل شامل، ويتم صرف الدعم وفقًا لمعايير الاستحقاق.

وجاء هذا ردا على سؤال هل سيتم احتساب دخل الزوجة ضمن مجموع دخل الأسرة ويتم تحديد قيمة الدعم وفقًا للمعايير المحددة؟

حاسبة حساب المواطن التقديرية

ويمكن استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية لمعرفة تقدير الدعم المالي الذي قد تحصل عليه، كما يمكن الوصول إلى الحاسبة التقديرية من خلال زيارة الموقع الرسمي لحساب المواطن،

ويتم ذلك عن طريق إدخال بعض المعلومات مثل عدد أفراد الأسرة وإجمالي الدخل الشهري لتحصل على تقدير للدعم المالي الذي قد تستحقه.

وإذا كان لديك أي استفسارات أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، يمكنك الاتصال بدعم حساب المواطن عن طريق الاتصال برقم الهاتف 19912.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن

تقديم كشف حساب يوضح إجمالي الدخل الخاص بالمستفيد

يجب تقديم صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية للمستفيد.

يجب تقديم نسخة من كارت العائلة الخاصة بالمستفيد لتأكيد تواجده ضمن الأسرة.

يجب تقديم وثيقة تثبت إجمالي دخل الأسرة، والذي يجب أن لا يتجاوز 20،000 ريال سعودي.

يجب تقديم رقم الحساب البنكي (الآيبان) النشط الخاص بالمستفيد.

يمكن أن يُطلب تقديم سجل الأسرة كوثيقة إضافية.

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