السعودية| خطوات تقديم طلب تخصيص المستفيدين المستحقين لتسوية المعاش
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية، أن هذه الخدمة تتيح للمستفيدين من ورثة المتقاعد المتوفى تقديم طلب لتخصيص المستحقين لتسوية المعاش، وتوزيعه بطريقة عادلة بين ورثة المتقاعد.
وأكدت المؤسسة أن هذا يعني أن الورثة يمكنهم تحديد الأشخاص الذين يستحقون استلام المعاش الذي كان يتلقاه المتقاعد المتوفى،
ووفقا للمؤسسة العامة، تبين أنه ينبغي على الورثة المهتمين الاتصال بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومتابعة الإجراءات والمتطلبات المحددة لتقديم طلب التخصيص والحصول على المعلومات اللازمة لهذا الشأن.
خطوات تقديم طلب تخصيص تسوية المعاش
- تسجيل الدخول إلى بوابة التقاعد الرقمية المعنية بخدمات التأمينات الاجتماعية.
- الاطلاع على شرح الخدمة المتعلقة بتخصيص المستحقين لتسوية المعاش.
- الوصول إلى الخدمات الإلكترونية من خلال النفاذ الوطني الموحد
- تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك في بوابة التقاعد الرقمية.
- أدخل رقم صك حصر الورثة والسجل المدني للمتقاعد المتوفى في الحقول المخصصة.
- ادخل تواريخ الميلاد وأرقام الجوال لكل وارث في الحقول المطلوبة
- قم بمراجعة البيانات المدخلة للتأكد من صحتها واكتمالها.
- قدم طلب التخصيص من خلال النقر على زر تقديم أو إرسال.
شروط طلب تخصيص المستفيدين
- يجب أن يكون مقدم الطلب أحد الورثة المستحقين.
- يجب توفر السجل المدني للمتقاعد المتوفى، وهو الرقم المعتمد لتحديد هويته.
- يجب توفر رقم صك حصر الورثة الخاص بالمتقاعد المتوفى، وهو الرقم الذي يحصر ورثة المتقاعد.
- يجب تقديم تواريخ الميلاد وأرقام الجوال لجميع الورثة المعنيين بالتخصيص.
- الالتزام بشروط الطلب وتوفير المستندات والبيانات المطلوبة بشكل صحيح وكامل.