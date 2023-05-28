طقس السعودية اليوم.. ونصائح مهمة يجب اتباعها في فترة هطول الأمطار

كشفت المديرية العامة للدفاع المدني عن مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها أثناء فترة هطول الامطار اليوم وخاصة في المناطق التي سيتم ذكرها بالتفصيل في السطور التالية.

وحذرت المديرية العامة للدفاع المدني من منطقة مكة المكرمة حيث أنها ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة.

أمطار ورياح بالرياض

ومن المتوقع هطول أمطار متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض وعفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة والزلفي والغاط ورماح وثادق وشقراء والمزاحمية والدرعية وضرما وحريملاء والأفلاج ووادي الدواسر والسليل وليلى والخرج وحوطة بني تميم والحريق والبجادية والدلم.

كما تتأثر منطقة مكة المكرمة أيضًا بهذه الحالة الجوية، والجموم وبحرة والكامل وخليص، بجانب مناطق القصيم وحائل ونجران والمدينة المنورة أيضًا بهذه الحالة الجوية.

نصائح مهمة يجب اتباعها في فترة هطول الأمطار

ومن جهتها، كشفتالمديرية العامة للدفاع المدني عن بعض لنصائح المهمة التي يجب اتباعها لتفادي مخاطر الأمطار الغزيرة، وإليكم التفاصيل:

1- يجب على الأفراد البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار

2- تجنب التنقل إلا إذا كان ذلك ضروريًا.

3- تجنب الاقتراب من مناطق تجمع المياه الجارية والأودية

4- تجنب محاولة السباحة في السيول والأودية، للحفاظعلى سلامتك من المخاطر

5- يجب على الأفراد الالتزام بالتعليمات والإرشادات المعلنة من قبل السلطات المحلية

6- يجب أن يكون الأفراد على دراية بتلك التوجيهات واتباعها للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين