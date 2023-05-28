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خطوات الإشتراك في مزاد اللوحات الإلكتروني في السعودية عبر أبشر

منوعات
المرور السعودي
المرور السعودي

طرح المرور السعودي عبر نظام أبشر مزاد اللوحات الإلكترونية، حيث تسبب حصول رجل الأعمال السعودي عبدالله الراجحي، على لوحة سيارة مميزة تحمل الرقم 4 والحرف ع، في إثارة ضجة كبيرة على مواقع التواصل لإجتماعي.

ونجح في شراء اللوحة المميزة، مقابل مبلغ مليونين وسبعمائة ألف ريال، وذلك خلال مزاد اللوحات الإلكتروني والذي أقيم مؤخرا عبر منصة أبشر الإلكترونية.

ومن جهته، يطرح المرور السعودي مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر الإلكترونية، لراغبي اقتناء اللوحات المميزة لسيارتهم.

خطوات الإشتراك في مزاد اللوحات الإلكتروني

  • تسجيل الدخول عبر منصة أبشر الإلكترونية.
  • الضغط على أيقونة خدماتي.
  • يتم الضغط على أيقونة المرور.
  • يتم الضغط على أيقونة خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

موعد انطلاق المزاد

كشفت إدارة المرور، من خلال حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن الموعد المحدد لإنطلاق المزاد،هو اليوم الأحد الموافق 28 مايو 2023م، وينتهي في خلال يوم الاثنين الموافق 9 ذو القعدة 1444هـ، والموافق 29 مايو.

وليس هناك شروط محددة تم وضعها من أجل الإشتراك في المزاد، فقط يجب دفع ربع قيمة اللوحة المميزة، قبل البدء في المزايدة.

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