موقع نتائجنا | نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 بالعراق عبر وزارة التربية جموع المحافظات

يسرُّنا أن نعلن أنه يمكن الآن الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي لعام 2023 عبر موقعنا الخاص "نتائجنا"، وبدأ طلاب الصف السادس الابتدائي في اختبارات نهاية العام 2023 منذ يوم الأحد الماضي في 21 مايو 2023، ومنذ ذلك الحين، بدأ الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن رابط نتائج السادس الابتدائي لهذا العام، وبهذا الصدد، أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق أنها ستقوم بإعلان النتائج فور اعتمادها. وسيتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم عبرموقعنا الإلكتروني "نتائجنا"، والذي يوفر لهم الراحة والسهولة في الحصول على نتائجهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة أو الانتظار لفترة طويلة، ونحن في موقع "نتائجنا" نضمن للطلاب الحصول على نتائجهم بطريقة سهلة وسريعة ودقيقة، وذلك بمجرد إدخال رقم الجلوس الخاص بهم في موقعنا الإلكتروني. ونحن نفتخر بتوفير خدمة عالية الجودة لجميع الطلاب في العراق، ونسعى دائمًا لتحسين خدماتنا لتلبية احتياجات الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء. ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق في مسيرتهم الدراسية.

امتحانات السادس الابتدائي التمهيدي 2023

يوم السبت المقبل، سيكمل طلاب الصف السادس امتحاناتهم السنوية التي بدأت قبل خمسة أيام. وتم انتهاء امتحان التربية الإسلامية في اليوم الأول، الموافق 25 مايو، وفي اليوم الثاني، الموافق 22 مايو، تم امتحان مادة اللغة العربية، وفي اليوم الثالث، الموافق 23 مايو، تم امتحان مادة اللغة الإنجليزية، ويوم الأربعاء القادم سيكون يوم امتحان الرياضيات، فيما سيكون اليوم الذي يسبق اليوم الأخير، وهو يوم الخميس، يوم امتحان مادة الدراسات الاجتماعية

ونتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في امتحاناتهم السنوية، وندعوهم إلى الاستعداد جيدًا لليومين المتبقيين من الامتحانات، والعمل بجدية واجتهاد لتحقيق أفضل النتائج الممكنة، ونؤكد على أهمية الاستعداد الجيد والتركيز خلال الامتحانات، والالتزام بالقواعد والتعليمات المحددة لضمان سير الامتحانات بشكل سليم ومنصف للجميع، وكما نؤكد على أن الجهود المبذولة خلال فترة الامتحانات ستكون بمثابة الأساس الذي يحدد مسار تحقيق الطلاب لنجاحهم في الحياة العملية والتعليمية.

ستنتهي امتحانات الطلاب والطالبات يوم السبت المقبل بامتحان مادة العلوم، وبعد ذلك ستبدأ وزارة التعليم العراقية في عملية تصحيح ومراجعة الامتحانات، ونظرًا لهذا الأمر، قامت الوزارة بالإعلان عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي لعام 2023 عبر موقعها الإلكتروني "نتائجنا"، وهذا يأتي في إطار سعي الوزارة لتقديم خدمات تعليمية مميزة ومتميزة للطلاب وأولياء الأمور في جميع أنحاء العراق ويتيح الموقع الإلكتروني للطلاب الحصول على نتائجهم بسهولة ويسهولة وسرعة، دون الحاجة إلى زيارة المدارس أو الانتظار لفترة طويلة.

ونحن في موقع "نتائجنا" نعمل بجد لتوفير خدمة عالية الجودة للجميع، ونضمن دقة وصحة النتائج التي يتم نشرها على الموقع. ونتمنى لجميع الطلاب والطالبات النجاح والتفوق في مسيرتهم الدراسية، ونشجعهم على الاستمرار في العمل الجاد والمثابرة لتحقيق أفضل النتائج في المستقبل.

ونؤكد على أهمية متابعة نتائجهم والاطلاع على التقارير الدراسية والأداء الأكاديمي لتحديد المجالات التي يحتاجون إلى العمل عليها لتحسين مستواهم التعليمي، وتحقيق أهدافهم في الحياة العملية والمهنية، ونحن في وزارة التعليم العراقية نعمل بكل جهد على توفير بيئة تعليمية محفزة ومناسبة للطلاب والطالبات، ونسعى جاهدين لتطوير نظام التعليم في البلاد وتحقيق أفضل النتائج في جميع المراحل الدراسية.

استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي عبر موقع نتائجنا

يمكنكم الآن الاطلاع على نتائج السادس الابتدائي التمهيدي لعام 2023 في العراق من خلال رابط النتائج المتاح. يتيح هذا الرابط للطلاب في جميع محافظات العراق استعلام عن نتائجهم فور صدورها، للقيام بذلك، يرجى اتباع الخطوات التالية: