الان نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2023 برقم الجلوس والاسم عبر موقع البوابة الالكترونية للمحافظة

تعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية للعام الدراسي 2023 من أهم المحطات التعليمية في حياة الطلاب، حيث تعكس جهودهم الدراسية وتفوقهم على مدار العام الدراسي. ولتسهيل وتسريع عملية الاستعلام عن النتيجة، يوفر موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية خدمة استعلام النتيجة برقم الجلوس للصف الثالث الإعدادي للترم الثاني لعام 2023.

أعلن الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، أن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة ستتم إعلانها عقب الانتهاء من عمليات التصحيح وتجميع الدرجات ورصدها. وأوضح وكيل تعليم الإسكندرية أن النتيجة ستكون متاحة عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، وسيتم الإعلان عنها بعد اعتمادها من اللواء المحافظ محمد الشريف.

وتعتبر نتيجة الصف الثالث الإعدادي في الإسكندرية للترم الثاني من أهم المحطات التعليمية في حياة الطلاب، حيث تعكسر تفوقهم وجهودهم الدراسية على مدار الفصل الدراسي. ويترقب الطلاب وأولياء الأمور بشغف إعلان النتيجة، ويتمنون الحصول على درجات عالية تعكس جهودهم المبذولة خلال العام الدراسي.

ونذكر الطلاب بأن النجاح في الشهادة الإعدادية ليس نهاية المطاف، بل يجب على الطلاب الاستمرار في العمل الجاد والمثابرة على مسار التعليم والتطوير المستمر لمهاراتهم ومعرفتهم. كما ينصح الأهالي بتشجيع أبنائهم وتقديم الدعم اللازم لهم لتحقيق النجاح والتفوق في مسارهم التعليمي. ونتمنى لجميع الطلاب والطالبات في الإسكندرية التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية والمهنية المستقبلية.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2023 برقم الجلوس

وفي هذا المقال، سنوضح الخطوات اللازمة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بسهولة ويسر عبر موقع البوابة الإلكترونية للمحافظة. ويمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية عبر الرابط المخصص للاستعلام عن النتيجة من هنا.

2- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الحقل المخصص لذلك.

3- اختيار الصف الثالث الإعدادي من القائمة المنسدلة.

4- الضغط على زر "استعلام" للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الاسكندرية الترم الثاني

تقدم لامتحان الشهادة الاعدادية في الاسكندرية عدد 102573 طالب وطالبة.

خاض الامتحانات بالفعل 100848 طالب.

تضم مديرية التربية والاسكندرية العديد من الإدارات التي سوف يتم عرض نتيجة طلاب الثالث الاعدادي المنتسبين لها عبر موقع المديرية وهم الإدارات التالية:-

ادارة المنتزة أول.

ادارة المنتزة ثان.

ادارة شرق.

ادارة وسط.

ادارة الجمرك.

ادارة غرب.

ادارة العجمى.

ادارة العامرية.

ادارة برج العرب.

يمكن للطلاب وأولياء الأمور في محافظة الإسكندرية الاستفادة من خدمة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023 بسهولة ويسر عبر موقع البوابة الإلكترونية للمحافظة، وتعتبر هذه الخدمة مفيدة وموثوقة للحصول على معلومات دقيقة وسريعة حول نتائج الطلاب، بواسطة إدخال رقم الجلوس والاسم.

ويأتي هذا الخدمة لتسهيل عملية الاستعلام عن النتائج وتوفير الوقت والجهد للطلاب وأولياء الأمور، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة لتحقيق النجاح والتفوق للطلاب في مسيرتهم التعليمية. ونتمنى لجميع الطلاب والطالبات النجاح والتوفيق في نتائجهم الدراسية، وأن يكونوا دائمًا مثابرين ومجتهدين في تحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية المستقبلية في محافظة الإسكندرية.