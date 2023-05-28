"مصر الخير" تفتتح مدرسة عمر بن الخطاب بمدينة رأس غارب بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشامل

فى تعاون وثيق بين القطاعين الخاص والمجتمع المدنى، وبرعاية الدولة المصرية ممثلة فى وزارتي البترول والثروة المعدنية والتربية والتعليم والتعليم الفنى، إفتتحت مدرسة عمر بن الخطاب الإبتدائية برأس غارب وذلك بعد الإنتهاء من أعمال التطوير الشامل والذى نفذته مؤسسة مصر الخير بتمويل من شركة خاصة، بمحافظة البحر الأحمر، بحضور السادة ممثلي وزارة البترول والثروة المعدنية، السيد المهندس مدحت شعبان الزغبي، مساعد الرئيس التنفيذي لرئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتنميه المجتمعية والسيد أحمد الكردي والاستاذه ياسمين نجيب من المكتب الفنى لوزير البترول والسيد المهندس كامل الصاوي، والأستاذة ياسمين علي، مديرة شؤون الشركات واللواء ياسر محمد حماية رئيس مجلس مدينة رأس غارب نائبًا عن السيد محافظ البحر الأحمر، والأستاذ خالد عمران، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالبحر الأحمر وقنا والأقصر، والدكتور وليد أحمد، مدير الإتاحة التعليمة بمؤسسة مصر الخير، وعدد من القيادات التربوية والتعليمية بمديرية التربية والتعليم والتضامن بالمحافظة.

تعد مدرسة عمر بن الخطاب الإبتدائية من المدارس الأساسية بمدينة رأس غارب، لذلك حرصت على تطويرها في إطار المسئولية المجتمعية لدعم المجتمع المصري، وحرص الشركة على تنمية المناطق التي تتواجد وتعمل بها، خاصة وأن المدرسة من أهم المدارس في منطقة رأس غارب والتي يرتادها الكثير من أبناء الأسر الذين يقطنون هذه المنطقة.



ومن جانبه أكد المهندس مدحت شعبان الزغبي، مساعد الرئيس التنفيذي لرئيس الهيئة المصرية العامة للبترول في كلمته: إن ما نراه اليوم من تعاون وافتتاح مدرسة عمر بن الخطاب بعد تطويرها الشامل يعكس مدي الاهتمام الذي يوليه قطاع البترول بتوحيد جهود قطاع البترول لتوسيع المشاركة المجتمعية في مختلف المحافظات كما يعكس اهتمام السيد وزير البترول بتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تشكيل لجنة برئاسة السيد الوزير لتحقيق خطوات التنمية المستهدفة ضمن استراتيجية الدولة واهتمام قطاع البترول بتنفيذها في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأعرب اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مجلس مدينة رأس غارب في كلمته التي ألقاها نيابة عن السيد محافظ البحر الأحمر، عن سعادته البالغة بما رآه من افتتاح مدرسة عمر بن الخطاب بعد الإنتهاء من أعمال التطوير الشامل على أحدث صورة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، مؤكدًا أن ما تم من عمليات تطوير وخاصة تطوير العنصر البشري فى المدرسة نموذج يحتذى للتعاون والمنظومة المتكاملة لأداء وتنفيذ المشروعات على أعلى مستوى.

وتوجه د.هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، في كلمته بالشكر لشركة كويت إنرجي ايجيبت ومؤسسة مصر الخير وما يحدث من إنجازات وعمليات تطوير في رأس غارب، قائلًا: نتمنى المزيد من التعاون بين كويت إنرجي ايجيبت ومصر الخير في تطوير جميع المدارس على مستوى محافظة البحر الأحمر.

وقال الدكتور وليد أحمد، مدير الإتاحة التعليمة بقطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، إن أعمال تطوير المدرسة تمت بالتنسيق بين مؤسسة مصر الخير، وتحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وتحت رعاية وزارة البترول والثروة المعدنية وذلك بتمويل من شركة كويت إنرجي إيجيبت وتنفيذ مؤسسة مصر الخير، مشيرًا إلى أنه تم بحث احتياجات مجموعة من المدارس، وكانت مدرسة عمر بن الخطاب الأكثر احتياجا لهذا الدعم.

وأشار مدير الإتاحة التعليمية إلى أن مدرسة عمر بن الخطاب برأس غارب تكمن أهميتها فى إستيعاب عدد ٥٠٤ طالب من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الإبتدائية، حيث تحتوى المدرسة على عدد ١٢ فصل دراسي، بالإضافة إلى عدد ٣٨ من المعلمين والجهاز الادارى للمدرسة.