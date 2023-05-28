مشاهدة مباراة اتحاد الجزائر ويانج أفريكانز بث مباشر يلا شوت اليوم فى نهائي كأس الكونفدرالية

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة اتحاد الجزائر ويانج أفريكانز بث مباشر يلا شوت اليوم فى نهائي كأس الكونفدرالية ، زوار ومتابعو موقع بوابة الفجر الكرام، أهلًا ومرحبًا بكم في تغطية مباشرة بالفيديو لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني، في نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

مشاهدة مباراة اتحاد الجزائر ويانج أفريكانز بث مباشر يلا شوت اليوم فى نهائي كأس الكونفدرالية، يستعد فريق اتحاد العاصمة الجزائري لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لهذا الموسم، حيث سيحل ضيفًا على يانج أفريكانز اليوم الأحد على الملعب الوطني مكابا في تمام الرابعة عصرًا.

وتأهل اتحاد العاصمة للنهائي بعد فوزه على أسيك ميموزا الإيفواري بنتيجة 2-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما تغلب يانج أفريكانز على مارومو جالانتس الجنوب أفريقي بنتيجة 4-1.

تسعى الفرقة الجزائرية لتحقيقيم نتيجة إيجابية في مباراة اليوم والخروج بالفوز من أرض يانج أفريكانز قبل مواجهة الإياب التي ستقام في 3 يونيو المقبل على ملعب "5 يوليه".

ويطمح المدرب عبد الحق بن شيخة في قيادة فريقه للفوز باللقب الأفريقي الأول في تاريخ النادي، وذلك عن طريق تحقيق الفوز على يانج أفريكانز التنزاني في هذه المباراة المهمة.

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ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومنافسة قوية بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز والتقدم في المسابقة الأفريقية المرموقة هذا الموسم، وستكون هذه المواجهة فرصة للعبيد الجزائريين لإثبات قدراتهم وتحقيق حلمهم بالتتويج باللقب الأفريقي المرموق، وسط دعم كبير من جماهيرهم المخلصة التي تتوقع الفوز باللقب.

من المتوقع أن يكون لقاء فريق اتحاد العاصمة الجزائري مع يانج أفريكانز التنزاني في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الحالي، مباراة قوية ومثيرة. ويعتمد فريق اتحاد العاصمة على مهاجمه الخطير خالد بوسليو لتسجيل الأهداف والوصول إلى شباك يانج أفريكانز، والذي يخوض المباراة على أرضه وبين جماهيره.

ويعتبر بوسليو هداف فريقه في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية برصيد 4 أهداف من 9 مباريات. ومع ذلك، فإن مهمة فريق اتحاد العاصمة لن تكون سهلة أمام يانج أفريكانز التنزاني، الذي يعتمد على قوته في ملعبه وجماهيره لتحقيق الفوز وعدم استقبال الأهداف قبل مباراة الإياب في الثالث من يونيو المقبل.

ويعول فريق يانج أفريكانز على مهاجمه المميز فيستون كالالا مايلي، الذي يتصدر ترتيب هدافي كأس الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم برصيد 5 أهداف.

مشاهدة مباراة اتحاد الجزائر ويانج أفريكانز بث مباشر يلا شوت

وعلى الرغم من أن فريق يانج أفريكانز لم يحقق أي لقب أفريقي في مشواره الرياضي، إلا أنه يعد خصمًا قويًا ويمتلك الإمكانيات اللازمة لتحقيقة اللقب هذا الموسم. وسيكون التحدي أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري لتجاوز هذا الحائط وتحقيق الفوز.

ومن المثير للاهتمام أن فريق اتحاد العاصمة يتفوق على يانج أفريكانز في القيمة التسويقية، حيث يبلغ الفريق الجزائري 9.58 مليون يورو مقابل 2.15 مليون يورو للفريق التنزاني، ومن المحتمل أن تلعب هذه العوامل دورًا في نهائيات هذه البطولة المثيرة.

وبالنظر إلى أن الفريقين يسعيان لتحقيق اللقب الأفريقي لأول مرة في تاريخهما، فمن المتوقع أن يكون اللقاء حامي الوطيس ومثيرًا، وسيشهد تنافسًا شديدًا بين الفريقين، وستكون هذه المباراة فرصة للفريقين لإثبات قدراتهم والتألق في البطولة الأفريقية المرموقة هذا الموسم.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة اتحاد الجزائر ويانج افريكانز | اضغط هنــــا

يدير مباراة يانج أفريكانز ضد إتحاد العاصمة الجزائري، الكونغولي نجامبو ندالا (حكم ساحة)، ويساعده الجنوب إفريقي زاكيلي سويلا والكونغولي أوليفر سافار، والموريتاني أحمد اميتهاز (حكم رابع)، والكيني بيتر كاماكو (حكم فيديو)، والجنوب إفريقي أكونا ماكلاما والسوداني محمد إبراهيم (مساعدان حكم فيديو).

تذاع مباراة يانج أفريكانز ضد إتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على قناة beIN Sport.