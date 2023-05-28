عاجل| مصر ثالث أعلي معدل فائدة عالمي

الاقتصاد
بوابة الفجر

أظهر مسح اقتصادي اليوم ان مصر سجلت ثالث اعلي معدل للفائدة عالميا، في الوقت الذي رفع فيه عدد من البلدان اسعار الفائدة للسيطرة على مستويات التضخم.

 

رفع البنك المركزي  المصري اسعار الفائدة نحو 1000 نقطة اساس منذ مارس الماضي للسيطرة على معدلات التضخم التى ارتفعت إلى اعلي مستويتها على الاطلاق في فبراير الماضي عند 40% لمعدلات التضخم الاساسي،  وقرر تثبيتها في اخر اجتماع عند 18.25% على الايداع و19.25% على الاقراض.

 

واحتلت مصر  المرتبه  الثالث ضمن قائمة الدول الاعلي سعر للفائدة على مستوي العالم،  سبقها كلا من الارجنيتن بالمركز الأول بسعر فائدة 97%، وباكستان بسعر فائدة 21%.

 

وجاء في المركز السادس المكسيك بفائدة 11.25%، واحتلت تركيا المركز السابع عالميا بفائدة 8.5%،  ثم جنوب افريقيا 8.25% وروسيا 7.5% والهند 6.5%.

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