( ظهرت الآن ) نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة الوادي الجديد بالاسم ورقم الجلوس

ترقب الطلاب من مختلف مدن محافظة الوادي الجديد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني للعام الدراسي 2023، حيث تتصدر هذه النتيجة محركات البحث منذ انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني وحتى الآن، وينتظر الطلاب بفارغ الصبر اعتماد النتيجة رسميًا.

وقد تمكن عدد كبير من طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الوادي الجديد من تسجيل الحضور لتأدية الاختبارات النهائية، حيث بلغ عددهم نحو 4577 طالب وطالبة، وأشارت مديرية التربية والتعليم إلى أن فترة الامتحانات مرت دون تسجيل أي شكاوى على مستوى اللجان في المحافظة، مما يعكس النجاح والتنظيم الجيد للعملية الامتحانية.

ويعد اجتياز الشهادة الإعدادية خطوة هامة في مسيرة الطلاب الدراسية، حيث تعد هذه الشهادة بمثابة البوابة الأولى للالتحاق بالتعليم الثانوي، وينتظر الطلاب بفارغ الصبر النتيجة، التي ستحدد مسارهم الدراسي المقبل.

وتعد محافظة الوادي الجديد من المناطق الهامة في الجزائر، حيث تضم عددًا كبيرًا من الطلاب والمدارس، وتحظى بعناية واهتمام كبيرين من قبل الجهات التعليمية، وتأمل الجهات المعنية بالتربية والتعليم في أن تكون نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة الوادي الجديد إيجابية، وأن تحقق الطلاب النجاح في امتحاناتهم، مما يمهد الطريق للالتحاق بالتعليم الثانوي وتحقيق الأهداف المستقبلية.

يسرنا أن نوافيكم بنبأ إيجابي حول نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة الوادي الجديد، حيث تم الإعلان عن نسبة نجاح مرتفعة للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023، وقد تم اعتماد النتيجة من قبل السيد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بنسبة 93%، مما يمثل نسبة مرتفعة بالمقارنة مع الكثير من المحافظات الأخرى في الجزائر.

ويعكس هذا الإنجاز الجديد جهود الطلاب والمدرسين والجهات المسؤولة في المحافظة، ويعد دليلًا على الجودة العالية للتعليم في هذه المنطقة، ويمثل هذا الإنجاز تحفيزًا للطلاب للعمل بجدية واجتهاد أكثر لتحقيق النجاح في المستقبل.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة الوادي الجديد

انتهى طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادية في محافظة الوادي الجديد من امتحانات الفصل الدراسي الثاني قبل عدة أيام، حيث بدأت الامتحانات رسميًا وفقًا للجدول المعلن عنه من وزارة التربية والتعليم يوم السبت الموافق 13 من مايو وحتى يوم الخميس الموافق 18 من مايو، وتم تنفيذ إجراءات وقائية مشددة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب داخل اللجان المدرسية، وسادت أجواء استقرار والطلاب اتبعوا التعليمات، مما جعل فترة الامتحانات تمر سريعًا دون رصد أي حالات من الغش.

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