مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي ، ينتظر ملايين مشجعي كرة القدم حول العالم المواجهة الأخيرة لفريق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2022/2023، حيث يستضيف الفريق فريق برينتفورد في المباراة التي ستقام اليوم.

وقد حسم مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لصالحه بشكل رسمي، بعدما نجح في مطاردة وتفوق على فريق أرسنال الذي تمسك بالصدارة عدة أسابيع، وبالتالي فإن المباراة الأخيرة للفريق في البطولة ستكون من دون أي ضغوط تتعلق بالتتويج باللقب.

وبالنسبة لموعد المباراة، فإنها ستقام اليوم، وسيتم بدء اللعب في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيتم نقل المباراة على العديد من القنوات الرياضية حول العالم، ومن بينها قنوات beIN Sports وSky Sports وBT Sport وغيرها. وسيتم بث المباراة على قناة beIN Sports HD1 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبالنسبة لتشكيل الفريقين المتوقع، فمن المتوقع أن يبدأ فريق مانشستر سيتي بتشكيل يضم العديد من النجوم البارزين في الفريق، مثل كيفن دي بروين ورياض محرز وسيرجيو أغويرو ورحيمان ستيرلينغ وإيدريسا جاي وغيرهم. أما فريق برينتفورد، فيتوقع أن يبدأ بتشكيل يضم لاعبين مثل بريان مبومو وماثيو بينهام وإيفان تونجا وغيرهم.

وتتوقع الجماهير مباراة ممتعة ومثيرة في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى فريق مانشستر سيتي لإنهاء الموسم بشكل جيد وتحقيق الفوز في المباراة الأخيرة، بينما يأمل فريق برينتفورد في تقديم عرض قوي وإحراج الفريق الضيف في ملعبه.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضيفًا على ملعب استاد جريفين بارك لمواجهة مستضيفه برينتفورد اليوم الأحد الموافق 28 مايو الجاري ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022/2023.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد اليوم في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، البحرين، الأردن، اليمن، الكويت، سوريا، العراق، والساعة 7:30 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 5:30 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 4:30 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023

أما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023، تنقل قنوات بين سبورت القطرية مباراة السيتي وبرينتفورد اليوم على قناة بين سبورت بريميوم 2، لذا نقدم لكم ترددات القناة على مختلف الأقمار الصناعية:

تردد قناة بين سبورت بريميوم 2 قمر صناعي: نايل سات التردد: 11013 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 قمر صناعي: سهيل-1 @ °25.5 درجة شرق التردد: 11547 الاستقطاب: رأسي V الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد | اضغط هنــــا

تشكيل مانشستر سيتي أمام برينتفورد

ونستعرض معكم فيما يلي تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام برينتفورد في مواجهة اليوم بالدوري الإنجليزي:

في حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: ريكو لويس - جون ستونز - إيمريك لابورت.

خط الوسط: سيرجيو جوميز - كيفين دي بروين - برناردو سيلفا - كالفين فيليبس.

الهجوم: كول بالمر - جوليان ألفاريز - رياض محرز.

تشكيل برينتفورد أمام مانشستر سيتي

وإليكم تشكيل برينتفورد المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي: