مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم |يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد بث مباشر يلا شووت يوتيوب Yalla Shoot

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم |يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد بث مباشر يلا شووت يوتيوب Yalla Shoot، يستعد نادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره برينتفورد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2022-2023، وسيحل السيتي ضيفًا ثقيلًا على برينتفورد في هذه المباراة.

ويدخل فريق مانشستر سيتي المباراة بثقة كبيرة بعد حصوله على لقب البريميرليج للمرة الثالثة في تاريخه، وتأهله لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ريال مدريد في نصف النهائي، بالإضافة إلى تعادله في المباراة الماضية بالدوري الإنجليزي مع برايتون.

أما فريق برينتفورد، فقد فاز في المباراة الأخيرة على توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويسعى لتحقيق الفوز في المباراة الأخيرة من الموسم، على الرغم من صعوبة المهمة أمام فريق مانشستر سيتي.

ويأمل السيتي في تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة وإنهاء الموسم بشكل قوي، بينما يسعى برينتفورد لتقديم عرض جيد وإنهاء الموسم بشكل مشرف.

ويترقب عشاق كرة القدم هذه المباراة المثيرة، حيث يستعد السيتي لإضافة المزيد من الألقاب إلى خزائنه، بينما يسعى برينتفورد لإسدال الستار على الموسم الموسم الحالي بشكل جيد.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد

تقام مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد على ملعب Tech Community Stadium، يوم الأحد القادم الموافق 28 مايو 2023، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة علي قناة bein sport hd 1، أحد قنوات مجموعة بي إن سبورتس الناقل الحصري للبرميل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمكن متابعة المباراة عبر تطبيق تود وبي إن كونكت علي شبكة الأنترنت.

التشكيل المتوقع مانشستر سيتي

قد يعتمد بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: ايدرسون.

خط الدفاع: أكنجي – لابورت – كايل ووكر – لويس.

خط الوسط: فيليبس – سيرجي جوميز.

خط الهجوم: رياض محرز – كول بالمر – فيل فودين – ألفاريز.

الفوز في 5 من 6 مباريات لعبها خارج أرضه ضد أندية لندن هذا الموسم، حيث كان الاستثناء الوحيد خسارته على يد توتنهام هوتسبير بنتيجة 0-1.

ويسعى مانشستر سيتي لمعادلة رقم ليفربول، الفريق الوحيد الذي فاز بـ6 مباريات خارج أرضه أمام أندية العاصمة.

وحقق ليفربول رقمه القياسي في موسم 1988-1989، أي قبل بداية حقبة "بريميرليج".

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد | اضغط هنــــا

من جانبه، يسعى برينتفورد لتكرار فوزه على مانشستر سيتي بعد أن حسم موقعة الدور الأول على ملعب "الاتحاد" نوفمبر الماضي بنتيجة 2-1.

ويأمل برينتفورد في الفوز ذهابًا وإيابًا على مانشستر سيتي للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن فعلها موسم 1937-1938.

لكن الموسم الجاري هو الثالث الذي يتقابل فيه الفريقان في الدوري الإنجليزي منذ ذلك الموسم، نظرًا لهبوط برينتفورد في معظم المواسم.

وهناك فريقان فقط تمكنا من الفوز على مانشستر سيتي ذهابًا وإيابًا في موسم توج فيه الفريق السماوي باللقب، تشيلسي موسم 2013-2014، وتوتنهام هوتسبير الموسم الماضي، وكلاهما فريقان من لندن.