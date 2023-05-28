مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي، في مواجهة الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي مع نظيره فريق ساوثهامبتون على ملعب سانت ماري، وهو المعقل الرسمي لفريق ساوثهامبتون، ويترقب عشاق كرة القدم هذه المباراة بفارغ الصبر، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز وإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة.

موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون

تقام مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون اليوم الأحد 28 مايو، على ملعب سانت ماري، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون

مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون ستنقل على الهواء مباشرة عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لنقل مباريات الدوري الإنجليزي، وبالتحديد عبر قناة بريميوم 1.

مشاركة ليفربول بالدوري الأوروبي وتأكد هبوط ساوثهامبتون

رغم أن فريق ساوثهامبتون قد هبط بالفعل إلى دوري الدرجة الأولى الشامبيون شيب، وأن فريق ليفربول قد ضمن مشاركته في الدوري الأوروبي ولن يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، إلا أن مباراتهما المقررة على ملعب سانت ماري تحمل أهمية كبيرة للفريقين. ففي نهاية المطاف، يسعى كل فريق لإنهاء الموسم بنتائج إيجابية وإظهار أفضل ما لديه، ويمثل هذا اللقاء فرصة لكل فريق لتحقيق الفوز وإسعاد جماهيره.

كما أنه يمثل فرصة للعبادة الجماعية للفريقين وإظهار الروح الرياضية والاحترام المتبادل بين الفريقين، وهو ما يجعل هذه المواجهة مهمة بالنسبة لكل من ليفربول وساوثهامبتون، علاوة على ذلك، فإن الفوز في هذه المباراة يمكن أن يزيد من معنويات الفريق الفائز ويعزز ثقته في مواجهاته المقبلة لذلك، ستكون هذه المباراة مثيرة ومهمة بالنسبة للجماهير والفريقين على حد سواء.

أرقام حول مواجهة ليفربول وساوثهامبتون

وفقًا لإحصائيات هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، يتفوق فريق ليفربول بشكل كبير على فريق ساوثهامبتون في مواجهات الفريقين السابقة، حيث خسر الأخير 10 مباريات من أصل 11 لقاءًا خاضها ضد الفريق الأحمر في البريميرليج، والفوز الوحيد لساوثهامبتون كان على ملعبه بنتيجة 1-0 في يناير 2021. ولم يتمكن ساوثهامبتون من إحراز سوى 5 أهداف في آخر 13 مباراة خاضها ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.

في المقابل، يسعى فريق ليفربول لتحقيقة الانتصار رقم 50 له على حساب ساوثهامبتون في البريميرليج، وهو رقم يعكس تفوق الفريق الأحمر على منافسه التاريخي. وبالرغم من أن ساوثهامبتون قد خسر آخر 5 مباريات خاضها في الدوري ولم يحقق الفوز في آخر 12 مباراة، إلا أنه يأمل في تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة من الموسم لتفادي الخسارة في الجولة الأخيرة للموسم الثالث على التوالي، وهي المرة الأولى التي يتعرض فيها الفريق لهذا الأمر منذ الفترة بين عامي 1933 و1939.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون | اضغط هنــــا

وستكون هذه المباراة فرصة لساوثهامبتونلإنهاء الموسم بنتيجة إيجابية وتحقيق الفوز على فريق ليفربول، وتحسين موقعه في جدول الترتيب النهائي للدوري الإنجليزي الممتاز. وعلى الرغم من عدم وجود أهمية كبرى لهذه المباراة، إلا أنها تعد فرصة للفريقين لإظهار مهاراتهم ومواهبهم في الملعب، وإسعاد جماهيرهما، كما أنها تتيح لهم فرصة للعبادة الجماعية والاحترام المتبادل وتعزيز العلاقات الرياضية بينهما.

وعانى ساوثهامبتون من 25 هزيمة في الدوري هذا الموسم، من بينها 12 على أرضه، وكلاهما رقم قياسي سلبي في تاريخ النادي.

ولم يحقق الفريق سوى انتصارين فقط على ملعبه، طوال الموسم، مقابل الفوز بأربعة لقاءات خارح أرضه.

ولم يفز الفريق الذي يتذيل جدول ترتيب البريميرليج سوى مرة واحدة، في اليوم الأخير من الدوري خلال آخر 20 عامًا، وكان ذلك عندما انتصر شيفيلد يونايتد على بيرنلي (1-0) في عام 2021.

رقم ليفربول الغائب منذ 2016

في المقابل، سينهي ليفربول الموسم خارج المراكز الأربعة الأولى، للمرة الأولى منذ موسم (2015- 2016) عندما حل ثامنًا.

ولم يخسر الريدز في آخر 10 مباريات بالدوري، محققًا 7 انتصارات و3 تعادلات.

وانتصر ليفربول في اليوم الأخير من الدوري، في المواسم الستة الماضية، كما نجح في الفوز بآخر 3 مباريات خاضها خارج أرضه بالبريميرليج، بعدما حقق الانتصار في 3 مباريات فقط من أول 15 خاضها خارج ملعبه، هذا الموسم.

ويبتعد ليفربول بهدف واحد عن تسجيل 100 هدف، في جميع المسابقات خلال الموسم الجاري.

محمد صلاح يسعى لمواصلة التألق

وسجل محمد صلاح 11 هدفًا وصنع 6، في 14 مباراة خاضها بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية مارس الماضي، ولا يوجد لاعب في المسابقة ساهم في عدد أكبر من الأهداف خلال تلك الفترة.