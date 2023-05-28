الآن مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

الآن مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي، يترقب عدد كبير من محبي ومتابعي كرة القدم حول العالم، الموعد الرسمي لمباراة ليفربول ضد ساوثهامتون التي ستقام مساء الأحد 28 مايو 2023، على ملعب ساينت ماري، وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. يأمل فريق ليفربول في استكمال سلسلة انتصاراته وتحقيق الفوز في هذه المباراة، على أمل تعزيز موقعه في جدول الترتيب النهائي للدوري الإنجليزي الممتاز. ويتطلع فريق ساوثهامتون، بدوره، إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة وإنهاء الموسم بنتيجة إيجابية.

موعد مباراة ليفربول وساوثهامتون

تنطلق مباراة ليفربول وساوثهامتون مساء اليوم في تمام الساعة 6:30 مساءًا بتوقيت السعودية،5:30 مساءًا بتوقيت مصر،6:30 مساءًا بتوقيت فلسطين،6:30 مساءًا بتوقيت الأردن،6:30 مساءًا بتوقيت سوريا،6:30 مساءًا بتوقيت لبنان.

ترتيب ليفربول في الدوري الانجليزي

يتواجد فريق ليفربول في المركز الخامس برصيد 66 نقطة جمعها الفريق من خلال 37 مباراة الا إنه لم يتمكن من تحقيق الفوز الا خلال 19 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر في مثلها، كانت المباراة الأخيرة للريدز عندما تعادل بهدف أمام أستون فيلا يوم 20 مايو الماضي، أحرزه روبرتو فيرمينو في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

ترتيب ساوثهامتون في الدوري الإنجليزي

أما عن فريق ساوثهامتون الذي يسعى أن يقدم مباراة قوية، وأن يحصد نقاط جديدة تمكنه من تحسين مركزه في جدول الترتيب بعد أن احتل المركز العشرون والأخير في جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 24 نقطة جمعها الفريق من خلال 37 مباراة إلا أنه لم يتمكن من تحقيق الفوز إلا خلال 6 مباريات وتعادل في مثلها، وكانت الخسارة حاضرة خلال 25 مباراة أخرى.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامتون

ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون في الدوري الإنجليزي مساء

اليوم الأحد الموافق 28 مايو 2023 على قناة beIN Sports Premium 1

التابعة لشبكة قنوات بي إن سبورت القطرية وإليكم تردد القناة:

التردد: 11547.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

ويتمنى الجمهور حول العالم مشاهدة هذه المباراة المثيرة، ويمكن متابعة المباراة عبر العديد من القنوات الناقلة المختلفة حول العالم. ومن المتوقع أن تبث المباراة على العديد من القنوات الرياضية العالمية المشهورة، مثل قناة بي إن سبورتس وسكاي سبورتس، بالإضافة إلى قنوات أخرى محلية للدول المختلفة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون | اضغط هنــــا

ومن المهم ملاحظة أن المواعيد المحددة للمباريات قد تتغير بشكل مفاجئ، ويمكن التحقق من المواعيد الدقيقة للمباريات عن طريق المواقع الرسمية للدوري الإنجليزي الممتاز، أو من خلال الصحف الرياضية المختلفة التي تغطي المباريات. وبالتالي، ينصح بالتحقق من الموعد الرسمي للمباراة قبل انطلاقها، لتفادي أي خطأ أو تغيير مفاجئ في المواعيد. وبالرغم من ذلك، فإن جماهير كرة القدم حول العالم تترقب هذه المباراة بفارغ الصبر، ويتوقعون أن تكون مواجهة شرسة بين الفريقين، ويتمنون لفريقهم المفضل الفوز في هذه المباراة المهمة.