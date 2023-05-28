مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي – بث مباشر

كورة اون لاين الآن مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري الإنجليزي – بث مباشر ، وسجل البرازيلي روبيرتو فيرمينو هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 14 من عمر المباراة.

كورة اون لاين الآن مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي – بث مباشر ، تقام مباراة ليفربول امام نظيرة ساوثهامتون اليوم الاحد الموافق 28 من شهر مايو الجاري في بطولة الدوري الانجليزي.

مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي – بث مباشر، ستكون مباراة ليفربول وساوثهامتون في الدوري الإنجليزي لكرة القدم حدثًا مهمًا للجماهير الليلية المتابعة للدوري الإنجليزي الممتاز. يستضيف ملعب ساينت ماري هذه المباراة المثيرة في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من المسابقة.

يدخل ليفربول اللقاء بعد خسارته الأخيرة في الدوري الإنجليزي أمام تشيلسي، حيث يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز في هذه المباراة لمصالحة جماهيره ولتأكيد مشاركته في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

من جانبه، يأتي فريق ساوثهامتون في المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، وقد تأكد هبوطه إلى التشامبيونشيب الموسم المقبل. ولكنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في آخر ظهور له في البريميرليج لإسعاد جماهيره وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومتوترة، حيث يسعى ليفربول لتحقيق الفوز وإنهاء الموسم بشكل جيد، فيما يسعى ساوثهامتون لإنهاء مشواره في البريميرليج بشكل لائق.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت على ملعب أنفيلد انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3-1، حيث سجل ثلاثية ليفربول كلٌ من محمد صلاح وجيمس ميلنر ونبيل فقير، فيما سجل هدف ساوثهامتون الوحيد جيمس وارد بروز.

وتترقب الجماهير الليلية حول العالم هذه المباراة المثيرة، ويمكن متابعتها عبر العديد من القنوات الناقلة المختلفة حول العالم، مثل قناة بي إن سبورتس وسكاي سبورتس، بالإضافة إلى قنوات أخرى محلية للدول المختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أن المواعيد المحددة للمباريات قد تتغير بشكل مفاجئ، وينصح بالتحقق من الموعد الرسمي للمباراة قبل انطلاقها، لتفادي أي خطأ أو تغيير مفاجئ في المواعيد. ومن المهم الإشارة إلى أن هذه المباراة ستشهد فرحة الفريق الفائز وحزن الفريق الخاسر، وأن الجماهير ستكون على موعد مع مشاهدة النجوم المفضلين لديهم في الفريقين يتنافسون على الملعب.

وبهذا ينتهي موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وسيتم الإعلان عن جدول الترتيب النهائي للفرق المشاركة في المسابقة، وسيتم تحديد المتأهلين للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل. ومن المؤكد أن جماهير كرة القدم حول العالم ستنتظر بفارغ الصبر إعلان النتائج النهائية للمسابقة، وذلك لمعرفة أفضل الفرق في الموسم الحالي وتحليل ما حدث في المسابقة.

ويتمنى جمهور كرة القدم حول العالم أن تكون هذه المباراة مثيرة ومشوقة، ويتطلعون لرؤية أهداف رائعة ولاعبين مميزين في الملعب. ويتمنون لفريقهم المفضل الفوز في هذه المباراة الهامة، وأن يحققوا الانتصار الذي يريدونه ويستحقوه.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون | اضغط هنــــا

موعد مباراة ليفربول وساوثهامتون

ويمكن مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، وبتوقيت المملكة العربية السعودية ودولة قطر.

تشكيلة ليفربول المتوقعة ضد ساوثهامتون

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – تسيميكاس.

خط الوسط: جيمس ميلنر – فابينيو – أليكس أوكسليد تشامبرلين.

الهجوم: محمد صلاح – روبرتو فيرمينو – لويس دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامتون

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في بث مباشر على شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة حقوق نقل مباريات البريميرليج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

معلقو مباراة ليفربول وساوثهامتون في الدوري الإنجليزي

يستطيع متابعوا البريميرليج مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في بث مباشر على شبكة قنوات بي إن سبورت بتعليق يوسف سيف.



