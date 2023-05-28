أوابك تؤكد أهمية تطوير أعمال المنظمة لمواكبة نظيراتها من المنظمات الدولية



أكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) جمال اللوغاني على أهمية تطوير أعمال المنظمة لتواكب نظيراتها من المنظمات الدولية ذات النشاط المماثل.

جاء ذلك في كلمة افتتاحية ألقاها اللوغاني خلال الاجتماعين الـ165 للمكتب التنفيذي للمنظمة والـ110 لمجلس وزراء (أوابك) على مستوى المندوبين اللذين تستضيفهما الكويت اليوم الأحد، وقال إن جدول الاجتماع يتضمن عدة بنود منها المصادقة على الحسابات الختامية للأمانة العامة والهيئة القضائية للمنظمة عن عام 2022 إضافة إلى البنود الأخرى التي تستعرض فيها الأمانة العامة أنشطتها ومنها الدراسات التي أنجزتها خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأوضح أن تعاون جميع الأطراف سيحقق أفضل النتائج المرجوة والتوصل إلى التوصيات التي تدعم مسيرة وعمل المنظمة وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.