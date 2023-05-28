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مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر يلا شوت اليوم 2023-05-28 في الدوري الإنجليزي

الآن مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر يلا شوت اليوم الشوط الثاني 2023-05-28 في الدوري الإنجليزي

بث مباشر
بوابة الفجر

الآن مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر يلا شوت اليوم الشوط الثاني 2023-05-28 في الدوري الإنجليزي ، ويستضيف ملعب "سانت ماري" مباراة الفريقين في إطار منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من البطولة.

الآن مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر يلا شوت اليوم 2023-05-28 في الدوري الإنجليزي ، يستعد ليفربول لخوض تلك المنافسة القوية بكل قوة وتركيز عالي من اجل تحقيق الانتصار والحصول علي الثلاث نقاط كاملة من انياب الخصم العنيد .

مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر يلا شوت اليوم 2023-05-28 في الدوري الإنجليزي ، بث مباشر مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد الموافق 28 من شهر مايو الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة، من زمن مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» هذا الموسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد «ساينت ماري»، معقل فريق ساوثهامبتون.

مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر يلا شوت اليوم 2023-05-28 في الدوري الإنجليزي، وتنطلق مباراة ليفربول وساوثهامبتون في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر

يلعب ليفربول اليوم الأحد لمواجهة ساوثهامبتون وذلك ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

يدخل ليفربول لهذه المباراة وهو يتواجد في المركز الخامس برصيد ٦٦ نقطة، بينما يتواجد ساوثهامبتون في المركز العشرين برصيد ٢٤ نقطة.

مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر يلا شوت اليوم 2023-05-28 في الدوري الإنجليزي  ، وقد فاز فريق المدرب يورغن كلوب في ١٠ من أخر ١١ مباراة أمام ساوثهامبتون بجميع البطولات، بينما خسر ساوثهامبتون ٨ من أخر ٩ مباريات خاضها بالدوري الإنجليزي الممتاز.

كما سجل الريدز هدفين على الأقل في ١٠ من أخر ١١ مباراة أمام ليفربول بجميع البطولات.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم

ومن المتوقع أن يدخل ليفربول لهذه المباراة بتشكيل كالأتي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان ديك، تيميسكاس.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، جونز.

خط الهجوم: صلاح، فيرمينو، جوتا.

بث مباشر مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

وتقدم الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد الموافق 28 من شهر مايو الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة، من زمن مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» هذا الموسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد «ساينت ماري»، معقل فريق ساوثهامبتون.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون | اضغط هنــــا

وتنطلق مباراة ليفربول وساوثهامبتون في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

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