وزير السياحة يبحث مع سفير بوروندي سبل تعزيز التعاون السياحي والأثري

استقبل، اليوم، السيد أحمد عيسى، الشيخ ملاشي راشد نبراجيرا سفير دولة بوروندي بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك لبحث تعزيز أوجه التعاون بين مصر وبوروندي في مجال السياحة.

مباحثات بين مصر وبوروندي لتعزيز سبل التعاون السياحي والأثري بين البلدين

وفي بداية اللقاء، تم الترحيب بالشيخ ملاشي راشد نبراجيرا سفير بوروندي والوفد المرافق له، والتأكيد على العلاقات الثنائية الوطيدة والمتميزة التي تربط بين البلدين والتي تنعكس على العديد من المجالات والتي من بينها السياحة.

وخلال اللقاء تم مناقشة تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين في مجال السياحة عام 2021، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال السياحة لتطوير بعض الأماكن السياحية في دولة بوروندي، حيث تم التأكيد على استعداد الجانب المصري لتقديم الخبرات اللازمة لتعزيز القدرات السياحية بدولة بوروندي وتطوير الأماكن السياحية بها.

كما تناول اللقاء مناقشة سبل التعاون للترويج للمقصد السياحي ببوروندي، بالإضافة إلى بحث إمكانية تنظيم دورات تدريبية في مجالات الترميم والحفائر الأثرية وإدارة المواقع الأثرية.

كما وجه الشيخ ملاشي راشد نبراجيرا الدعوة للسيد الوزير لزيارة دولة بوروندي.

تأتي هذه اللقاءات في إطار اللقاءات التي يعقدها السيد الوزير مع سفراء الدول المختلفة لدعم آواصر التعاون السياحي والأثري بين هذه الدول ومصر وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منها إلى المقصد السياحي المصري.

وقد حضر اللقائين، المستشار عمرو عبد الله المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار.