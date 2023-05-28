47.2 % ارتفاعا بأرباح قطاع إنتاج وتوريد الكهرباء في الصين خلال الربع الأول

أظهرت بيانات مصلحة الدولة للإحصاء في الصين اليوم أن قطاع إنتاج وتوريد الكهرباء والحرارة شهد ارتفاعا في الأرباح بنسبة 47.2 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأوضحت المصلحة في بيان لها أن صناعة الآلات والمعدات الكهربائية سجلت ارتفاعا بنسبة 30.1 في المائة مدفوعة بسياسات الحكومة الداعمة لترتفع أرباح صناعة المعدات بنسبة 29.8 في المائة على أساس سنوي متحولة من الانخفاض إلى النمو وليصبح هذا القطاع المحرك الأكبر لأرباح الشركات الصناعية الكبرى ودفعه للأعلى بمقدار 6.4 نقطة مئوية.

و قال كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء، سون شياو، إنه مع تعافي الاقتصاد، يستمر تراجع أرباح الشركات الصناعية في التقلص، لكن تعافي ربحيتها لا يزال يواجه تحديات من عدم اليقين الخارجي.. وشدّد على الحاجة إلى سياسات هادفة لتحفيز حيوية كيانات الأعمال.

وأشار المكتب في هذا الصدد إلى تراجع أرباح الشركات الصناعية الكبرى بنسبة 20.6 بالمائة على أساس سنوي في الربع الأوّل من هذا العام بعد تراجع بنسبة 22،9 بالمائة خلال الشهرين الأولين من العام.

وأوضحت مصلحة الدولة للإحصاء بهذه المناسبة أن الشركات الصناعية التي لا يقلّ دخلها السنوي عن 20 مليون يوان (2.83 مليون دولار) وصلت أرباحها الإجمالية إلى 2.03 تريليون يوان في تلك الفترة.. منوةة إلى أن 13 من بين 41 صناعة رئيسية شهدت نموًا في الأرباح في الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين.