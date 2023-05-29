قاعدة علي قلبك.. زوجة تُعلق لافتة حُب لزوجها في العجمي بالإسكندرية

«بحبك موت ومش عايزة أقولك حاجة تانى علشان القرابة، بلافتة طريقة علقت سيدة من منطقة العجمي غرب الاسكندرية، لافتة في وسط شوارع العجمي، تحمل اعتذارا صريحا وكلمات غزل منها في زوجها.

وجرى تدوين عبارات تدل على الغزل والاعتزال مقبل الزوج لزوجته اللافتة جرى تدوين كلمات الغزل والاعتذار من قبل الزوج لزوجته، حيث كتبت فيها «متزعلش مني مقدرش على زعلك.. صالح صالح ياكتكوت، اوعي تخاصم ألا تموت.. بعد الشر عليك طبعا، وكدة كدة، إن شاء الله اللي يكرهك".

وأضافت:"قاعده على قلبك مش هحلك، ويارب بعيد عنكم بقي، انت روح قلبي نور عيني.. انت عارف مش هقولك علشان الرقابة، زوجتك قرة عينك،بحبك".

من جانبه قام حي العجمي غرب الإسكندرية برئاسة المهندسة هدى أبو كيلة رئيس حي العجمي، إزالة اللافتة فورا وذلك بعد عدة بلاغات من أهالي حي العجمي،و إلتزامًا بالآداب العامة للطريق

كانت اللافتة أثارت انتباه المارة في منطقة العجمي وكذلك ردود الأفعال عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"