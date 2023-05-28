غرفة الشارقة تبحث التعاون الاقتصادي مع رومانيا

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد دبلوماسي من جمهورية رومانيا سبل تنمية آفاق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين ودراسة إمكانية فتح مكتب تمثيلي تجاري روماني في إمارة الشارقة يهدف إلى تعزيز المناخ الاستثماري المشترك بين مجتمعي الأعمال والتحفيز على المشاركة في الفعاليات والمعارض لدى كل جانب.

جاء ذلك خلال لقاء عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة بمقر الغرفة الوفد الروماني الذي ترأسه سعادة أوكتافيان بوغدان باديكا سفير جمهورية رومانيا لدى الدولة بحضور عبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي وفاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية في الغرفة.

وتم خلال اللقاء استعراض جدوى تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة بين الجانبين للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وتبادل الآراء ووجهات النظر حول كيفية الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى كل جانب بما يسهم في إقامة مشاريع استثمارية مشتركة تعزز النمو المستدام لاقتصاد البلدين بالإضافة إلى بحث إيجاد أرضية جديدة للتعاون في تنظيم ندوة عن فرص الاستثمار إلى جانب معرض روماني متخصص بعدة قطاعات صناعية وتجارية في مركز إكسبو الشارقة إلى جانب التنسيق مع طيران العربية لدراسة فتح خط طيران جوي بين الشارقة ورومانيا.

وأكد عبد الله سلطان العويس أن هذه الزيارة من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة في العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وتسهم في استقطاب المزيد من المستثمرين ورجال الأعمال الرومان إلى الشارقة وإقامة مشاريع مشتركة بين الطرفين مرحبا باهتمام رومانيا بالشارقة وبالاستثمار المشترك.

وأكد أن الغرفة ستكون حريصة على تقديم كل الدعم لزيادة التبادل التجاري بين الجانبين من خلال تقديم التسهيلات المطلوبة للمستثمرين الرومانيين في الإمارة وتسهيل انتقال رؤوس الأموال إليها للاستثمار ودفع التجارة البينية إلى مجالات أكثر اتساعا لا سيما وأن رومانيا تمثل سوقا واعدة إلى جانب أن علاقات التعاون الاقتصادي الإماراتية الرومانيا تشهد نموا مستمرا حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال 2022 نحو 1.01 مليار دولار محققا نموا بنسبة 82% مقارنة ب 2021 في حين يقدر إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى رومانيا بنحو 66 مليون دولار خلال 2022 بنسبة نمو وصلت إلى 79% مقارنة ب 2021.

من جانبه أكد أوكتافيان بوغدان باديكا أن هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمام رومانيا بالتعاون مع دولة الإمارات وبإمارة الشارقة خاصة حيث أن هناك رغبة قوية للاستثمار وبالتواجد في أسواق الشارقة لا سيما في قطاعات مثل الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية والطيران مستعرضا مزايا الاستثمار في بلاده.

ودعا الشركات الإماراتية إلى زيادة استثماراتها وتعزيز تواجدها في رومانيا بما يسهم في ايجاد مسارات جديدة من التعاون الذي يدعم نمو الاستثمارات المتبادلة ودفعها قدما بدعم ورعاية قيادتي البلدين.